Si tienes un siniestro de automóvil Quolid se encarga de todos los trámites

Nace en Alicante un nuevo concepto de empresa de gestión y tramitación de siniestros de automóviles: Quolid. Esta compañía se especializa en hacer simple todo lo que un siniestro lleva asociado, todo ello con el objetivo de hacerle la vida más fácil, ayudarle a evitar preocupaciones y realizar gestiones innecesarias.



No se conforme con lo que su seguro le quiera imponer, confíe en Quolid

Ante las quejas de la deficiente información que las entidades aseguradoras ofrecen al cliente, la falta de ésta o la total discordancia entre lo que el usuario solicitó y lo finalmente contratado, y el hecho de tener que asumir costes de reparación cuando no se alcanza un acuerdo con la entidad, los clientes buscan cada vez más una compañía que les ofrezca garantías y transparencia en la gestión de un siniestro de automóvil.

Quolid no es una aseguradora, ni lo pretende ser. Quolid es un concepto diferente. Se define como su empresa de gestión de siniestros de confianza, se encargan de hacer lo que el cliente no entiende, no le apetece, le quita tiempo o simplemente no quiere hacer. Es una compañía de servicios globales para el automóvil, especializada en la gestión y tramitación de siniestros.

Quolid ofrece un servicio integral que engloba todas las acciones asociadas a la gestión de un siniestro: desde su recogida hasta la entrega final del vehículo ya reparado.

Contar con Quolid es sinónimo de tranquilidad. Olvidará cualquier tipo de preocupación y ganará en:

Rapidez en todas las gestiones . Cuenta con un servicio cómodo y simple. Quolid le asegura los máximos estándares de calidad en la reparación de su vehículo sin que pierda su tiempo.

Coche de sustitución garantizado . Quolid no le ofrece un vehículo de sustitución después de su siniestro, se lo garantiza. Dispondrá de una amplia gama de coches.

Calidad y transparencia . A sus talleres de confianza, les exigen siempre dos premisas: la más alta calidad o la más alta calidad.

Atención personalizada. Siempre que lo necesite podrá ponerse en contacto con Quolid vía llamada telefónica o email para solucionar cualquiera de sus incidencias.

Entre sus servicios integrales de gestión de siniestros, enfocados a cubrir todas las necesidades del cliente de forma rápida y eficaz, se encuentran la reparación del vehículo, contando con una amplia red de talleres de reparación de vehículos y profesionales de confianza, y la opción de disponer de un coche de sustitución.

Además, Quolid hará frente a todas las gestiones y reclamaciones de responsabilidad del siniestro, como los trámites de las citaciones, oficios, etcétera, recibidos de los juzgados de todo tipo de siniestro de automóvil, como los siniestros con el Consorcio de Compensación de Seguros, siniestros totales o sin cobertura.



Dirección de Quolid

Podrá encontrar las oficinas de Quolid en Alicante, en calle Lafora, número 2. Sus instalaciones se inauguraron el pasado viernes 21 febrero, reuniendo a más de 150 personas de todos los sectores, como talleres profesionales, peritos o abogados entre los asistentes.