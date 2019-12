Revista de Sociedad: «Para seguir sorprendiendo hay que innovar, y en ello estamos todas las temporadas»

¿Qué es «Revista de Sociedad»?



«Revista de Sociedad», RDS, es el magazine más longevo de la televisión en la Comunidad Valenciana.



Dicho así puede parecer un poco pretencioso, pero es la verdad, llevamos ya 12 temporadas en antena, que se dice pronto, y eso no es por casualidad.



¿Cómo surge la idea de crear este magazine?



La idea surge a partir de la «Revista de Papel», que lleva su mismo nombre. El programa nació un 24 de mayo de 2008. Por cierto, en plena hecatombe económica mundial.



Yo era asiduo lector de la revista, y me parecía que un programa de TV basado en eventos y temas sociales locales podría tener éxito. Y así fué.



¿Cuál es la clave del éxito para permanecer 12 años en antena?



El éxito ya sabes que siempre tiene detrás trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar, esa es la clave.



Los primeros años fueron muy muy difíciles. Gracias a unos patrocinadores fieles, de los cuales aún continúan muchos de ellos a día de hoy; y por supuesto, gracias a nuestros espectadores que son lo más importantes en este programa hemos podido mantenernos en el tiempo entreteniendo las tardes de aquellos que nos ven. Sin ellos, no somos nada



¿Es difícil mantener un programa después de tantos años, seguir sorprendiendo a la audiencia?



Para seguir sorprendiendo hay que innovar, y en ello estamos todas las temporadas. Nos preocupamos de que cada temporada tenga nuevas secciones. Esta misma hemos renovado toda nuestra imagen corporativa y todo el grafismo del programa .Ahora tenemos una imagen más fresca y actual, con el objetivo de atraer cada vez a más espectadores.



¿Cómo director del programa, que considerás que aporta «Revista de Sociedad» a la Comunidad Valenciana?



Le aporta esa cercanía de la noticia que no dan los programas nacionales. Yo siempre he dicho y digo a mis colaboradores, es más importante cubrir un evento local con personajes y noticias locales que hacer lo mismo que hacen las TV nacionales, que siempre lo van a hacer con mucho más presupuesto que nosotros. Ahora, ellos no vendrán a cubrir nada local porque no les interesa. Ese es nuestro punto fuerte, y el que hay que explotar al máximo.