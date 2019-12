Mayor calidad en imagen y sonido

España es quizás el país del mundo donde la TDT en abierto tiene mayor calidad de contenidos y es más valorada por los espectadores. Únicamente un 25% de la audiencia se corresponde a servicios de pago tales como cable satélite o IPTV, además de los OTT (Over The Top), que pueden recibirse simplemente mediante conexión a Internet y que no dependen de una red concreta.