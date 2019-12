De Festa en Festa: Pendientes de cada detalle de nuestras fiestas

Es el programa más viajero de la parrilla de Información TV, ya que recorre las fiestas de la provincia de Alicante. Sus tradiciones, sus actos más destacados, su ambiente, su gente se dan cita en este espacio que pretende acercar lo que en estos sitios suceda.

Durante el mes de junio, Alicante se viste de fiesta. Se celebran sus fiestas mayores: las Hogueras. Es el momento en que el plató de televisión esté en la calle y por ello el racó que Información TV instala en la avenida Federico Soto se convierte durante estos días en el punto neurálgico de las fiestas. Allí se entrevista a los protagonistas de estos días: festers, políticos y destacadas personalidades que no quieren perderse estos días en Alicante. Pero no sólo el racó de Información TV es importante en estos días. También lo son cada uno de los actos que se desarrollan en estas fechas. Por ello, varios equipos se encuentran a pie de calle para no perder detalle de todo lo que acontece.



Dentro de las paradas que realiza «De Festa en Festa» está las fiestas de Elche. Durante el mes de agosto, Información TV también instala un racó en una de sus calles principales. Racó que se convierte en un plató de televisión durante esos días para recoger las impresiones de representantes de la vida social, política y cultural de la localidad. No faltan tampoco las mascletás grabadas desde uno de los sitios más privilegiados de Elche, así como la nit de l'Albà, el Misteri d' Elx, la ofrenda de flores€



Y de Elche viajamos a las localidades de Mutxamel, Sant Joan y Campello. Cita obligada que nunca se pierde este programa. Benidorm y Cocentaina, con la Fira de Tots Sants una de las más antiguas de España, no faltan en este recorrido que cada año realiza el programa «De Festa en Festa».