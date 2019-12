La historia de la marca INFORMACIÓN es la historia de un periodismo de calidad y proximidad que ha puesto en el centro informativo, todo lo que ha sido de interés para los habitantes de la provincia de Alicante. Con estas premisas, Información TV ha abordado su primera década de existencia adaptando esta filosofía a las características del soporte. Programas de actualidad y cercanía, ocio y entretenimiento local, agenda, deporte, cultura, todo ello contado por extraordinarios profesionales del mundo audiovisual de nuestro entorno.

En un mundo cada vez más digital era necesario para nuestra marca la existencia de un soporte audiovisual y de unos profesionales especializados en este medio, donde el poder de la imagen y la emoción son parte fundamental de su identidad.



En este periodo de tiempo Información TV nos ha enseñado el camino a seguir para ser una marca multicanal. En la próxima década no me cabe la menor duda que nuestra televisión será no solo un canal de referencia en nuestra provincia, sino una entidad generadora de contenidos que, valiéndose de la innovación tecnológica, serán aprovechados por nuestra web y nuestras redes sociales para amplificar su impacto llegando a una audiencia cada vez mayor con contenidos audiovisuales y nuevas narrativas de información y entretenimiento.



El futuro del sector estará marcado por aquellas empresas ágiles que sean capaces de entender las nuevas demandas de las audiencias donde la innovación tecnológica jugará un papel clave. En un mercado complejo y cambiante no tengo la menor duda que el éxito no será de plataformas, sino de contenidos, y en esto Información TV al igual que su matriz Diario INFORMACIÓN serán una apuesta segura para los habitantes de Alicante y su provincia. Ningún medio, ninguna tele, ofrecerá a los alicantinos mejor contenido audiovisual de las cosas que suceden en su entorno cercano.



Por todo ello, me sumo a esta efeméride, los diez años de Información TV son una gran noticia para todos nosotros y queremos seguir contando Contigo.