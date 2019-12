Entrevista a Javier Galdeano, presidente de Alroa Zas

Como pasó con el "mercadeo" en su momento ¿Cree que el "tardeo" tiene fecha de caducidad? El TARDEO es un fenómeno único, que nosotros iniciamos y que otras ciudades han copiado el formato.

Es algo especial, ya una TRADICIÓN CULTURAL que no debe desaparecer. Es una forma de disfrutar con los amigos de la ciudad y viene gente de otras poblaciones alicantinas y de otras provincias.

Hay que fomentarlo con cabeza y con respeto al entorno.

Recordamos que era la zona de Castaños, San Francisco, el Barrio, o la plaza de correos cuando los comercios cerraron sus puertas por la llegada de los centros Comerciales, y no queremos que vuelva a ser así. Cuando llegaron los restaurantes, cafeterías y locales de ocio la zona REVIVIÓ, y ahora, algunos, POCOS, quieren que nos marchemos, después de RECUPERARLA para el turismo y para la ciudad.

Tan mal no deben estar las cosas, cuando según los estudios de empresas inmobiliarias, las viviendas de la zona centro son de las más caras de toda la ciudad.

¿Usted cree que esta situación ha venido propiciada por el ruido o cree que hay algo más?

Está claro. Hay otros intereses de opciones políticas que desde hace años pretenden ser supuestos adalides de los vecinos. Es falso. Yo también soy vecino de la zona y no quiero que me defiendan así. Creo que hay que fomentar el desarrollo sostenible de Alicante, y de nuestro Barrio en particular.

¿O es que nadie se acuerda de como estaba hace diez años?

El turista que recibimos busca vida en la calle, porque la bondad climatológica es un VALOR.

No he visto que nadie plantee alternativas a la gastronomía y Ocio en la Zona. Es la única actividad que no puede comercializarse ONLINE, salir con los amigos y disfrutar de la vida en la calle con respeto a los demás y al entorno.

¿Qué supone la sentencia del juzgado a la economía alicantina?

En primer lugar y por encima de todo, hay que poner en valor la importancia del sector de la hostelería y ocio en la ciudad. Alicante es una ciudad, en la que la gastronomía (más allá de los grandes nombres y estrellas Michelin) y el ocio han tirado del carro de la economía y el empleo en los momentos más duros de la crisis.

Y respecto a la sentencia, creo que es una resolución desafortunada, basada en unos aparatos medidores colocados encima únicamente de algunos locales, a los cuales se criminaliza, aparatos sin calibrar cuyas mediciones son absolutamente erróneas.

Por lo demás, tenemos intención de formular recurso contra ella y ya el tribunal resolverá cuando corresponda.

¿Se perderían puestos de trabajo?

Cualquiera de las medidas que limiten indiscriminadamente las terrazas o los horarios de los comercios supondrían una afectación al menos de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, despidos y reducción de jornadas.

Ahora que parece que según las encuestas oficiales el paro está descendiendo poco a poco en Alicante y que nuestro sector es el motor principal de la ciudad, tener que echar a la calle a gente joven y madres y padres de familia que viven del sueldo de nuestra actividad es UNA CATASTROFE. Una ZAS como se pretende realizar, MUCHA GENTE AL PARO.

¿Se plantean tener negociaciones con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo?

Nosotros siempre hemos estado en la línea de solucionar las cosas y sentarnos con los protagonistas de la situación, ayuntamiento y vecinos y buscar un CONSENSO.

Por desgracia por parte de las asociaciones de vecinos no hay dicha voluntad.

¿Se podrían tomar medidas alternativas a aquellas que supongan la reducción de veladores y horarios?

Por supuesto. Llevamos varios años proponiendo medidas alternativas de carácter técnico y social para regular la situación:

Toldos antiruido.

Suelos especiales absorbentes de ruido.

Cerramientos portátiles de las terrazas.

Campaña de concienciación por parte de las instituciones públicas.

Estrategias de vigilancia por parte de la Policía Local, particularmente en los momentos críticos de cierre de los establecimientos por la noche.

Por supuesto que para todo ello se necesitan cambios en las Ordenanzas que regulan el sector.

Desde su punto de vista y como presidente de Alroa, ¿cómo ve el futuro del sector de la restauración y de ocio alicantino?

Puede ser infinito el desarrollo, pero haciendo frente común para que Alicante sea destino favorito para la gente.

Y para ello me niego a enfocar la situación judicial como una lucha entre vecinos y hosteleros. Nuestros clientes son de dos tipos: turistas o vecinos de alicante. A los primeros vamos a la ferias como Fitur dedicando dinero y recursos públicos a buscarlos, a los segundos les damos servicios de todo tipo. Aquí la gente celebra sus bodas, sus cumpleaños, el bautizo de su nieta, o la cena de empresa en navidad. El 90% de la gente son buenos clientes y buenos ciudadanos, y a los que no se sepan comportar en la calle, la policía tiene que dar respuesta, NO porque lo diga una Sentencia, sino porque en esa actividad va nuestro futuro, el futuro de Alicante. No se puede generalizar y decir que la gente que acude a las zonas de copas de la ciudad son poco menos que delincuentes u hordas de borrachos. Aquí todo el mundo sale de cena, se toma un café, unas cervezas o unas copas el fin de semana

En la zona afectada por la sentencia cada vez se ven más apartamentos turísticos y hostales y hoteles, ¿sería una buena opción apostar por estos servicios para evitar molestias a los vecinos?

No es una dualidad.

Es compatible el alojamiento de calidad, en cualquiera de los formatos que dices con los residentes en la zona y con nuestros locales.

Quien viene a Alicante a un alojamiento de calidad, si se le ofrece una gastronomía y ocio atractivos, primero, también será un visitante de calidad, y segundo, seguro que repite.

Un frente común de todos y todas para hacer de Alicante una ciudad estrella.