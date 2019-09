«En Grupo Marcos nos esforzamos para no dejar nunca de llegar a los objetivos marcados»

El director general de Grupo Marcos realiza un balance de la empresa desde el origen hasta la actualidad, marcada por los daños devastadores causados por la gota fría en la Vega Baja, concretamente en Orihuela donde se encuentra la sede del grupo.

- Cuéntenos un poco de la historia y trayectoria de Grupo Marcos. ¿Cómo y hace cuantos años empezó todo?

En febrero de 2020 hará 50 años que mi padre, Francisco Marcos Ferrer, empezó con un negocio de compra venta de coches usados en Orihuela, adquiriendo concesionarios en la ciudad y posteriormente compramos también alguna concesión en la ciudades de Murcia y de Elche.

Al tiempo que yo iba formándome al lado de mi padre y viviendo el negocio, llegó un momento que él decidió dedicarse plenamente a la actividad inmobiliaria y al sector agrícola y yo adquirí la responsabilidad de dirigir el grupo de automoción y continuamos con la política de crecimiento adquiriendo más concesiones en la provincia de Alicante y Región de Murcia de las marcas: Nissan, Peugeot, Opel, Citroen, Ds, Kia y Hyundai.

- ¿Con cuántos concesionarios cuentan?

Con las últimas adquisiciones en este año 2019 de Peugeot Murcia y Cartagena y Opel Cartagena, contamos actualmente con 46 puntos de venta distribuidos entre la Provincia de Alicante y la Región de Murcia.

- ¿Tienen intención de seguir creciendo con más aperturas, próximos proyectos, etc?

Nuestra estrategia es crecer en las zonas en las que nos encontramos dentro de las marcas que actualmente comercializamos.

- ¿Cómo ve el futuro de la automoción con tantos cambios que se están produciendo?

Sin duda es un futuro incierto con la transformación de la cadena de valor. Hemos vivido muchos cambios en este sector pero la demonización del diésel, las regulaciones, las actitudes de los consumidores, la tecnología, etc., hacen que nos preparemos con más fuerza para afrontar nuevos retos. La movilidad eléctrica, la conducción autónoma, la economía colaborativa con una creciente demanda de servicios de viaje y coches compartidos, modelos de negocios digitales, nos dicen que lo que vamos a vivir es muy diferente a como entendemos la automoción hoy.

- ¿Qué valores destacaría de Grupo Marcos?

A mí me gusta siempre destacar el lado humano, aunque vendamos vehículos que son máquinas, trabajamos personas. Sentimos que nuestros trabajadores viven el negocio como propio y se involucran al máximo tanto en el proceso de venta y postventa como en la creación de campañas, la atención a los contactos que genera nuestra división digital, la gestión documental y administrativa, etc. Pero sin duda, la gestión de recursos humanos es la más importante, en la que tenemos concentrados nuestros esfuerzos para "no dejar nunca de llegar", a los objetivos marcados y la satisfacción de nuestros clientes.

- Sabemos que una gran flota de vehículos de Grupo Marcos ha sido fuertemente afectada por la gota fría. ¿Cuál es el alcance de los daños?

Sí, efectivamente hay una flota afectada y en estos momentos se está trabajando todavía en la peritación de cada vehículo, punteando su póliza en vigor y realizando las valoraciones pertinentes, por lo que no hay una valoración de daños cerrada. Por otro lado, contamos con otras seis campas que nos permiten poder realizar las entregas de los vehículos en nuestros concesionarios y trabajar con normalidad.

Estamos además atendiendo a los clientes con sus peritaciones, reparaciones, cesiones de vehículos y todo lo que suponga ayudarles en necesidades concretas.

- ¿Qué se hará con esos coches nuevos inundados? ¿Se podrá recuperar algo?

Los vehículos están siendo peritados por profesionales del consorcio y todo los coches que no cumplan los estándares de calidad marcados por los fabricantes no se comercializarán.

Las marcas fabricantes que distribuimos ofrecen una garantía que contempla las fases de desarrollo, producción y entrega del vehículo por lo que siempre están sometidos a estrictos controles de calidad que evolucionan constantemente.

- ¿Qué protocolo se está siguiendo para solventar esta situación?

Nuestro departamento de Seguros, junto con la correduría, está solventando el problema de la campa evaluando los vehículos, pero tenemos stock suficiente para poder atender a nuestros clientes.

Comentar también que nuestras marcas han actuado inmediatamente con la reposición de 1.000 vehículos para atender con normalidad la demanda de nuestras concesiones, contando así con stock suficiente para trabajar con normalidad.

- Por último€ Un deseo para el futuro de la empresa

Mi deseo es seguir construyendo empresa con todas las personas que trabajan cada día en Grupo Marcos.