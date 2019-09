El Programa Abierto de Posgrado permite cursar asignaturas de diferentes másteres

La Universidad de Alicante ha implantado una novedosa iniciativa que permite cursar asignaturas sueltas de distintos títulos de posgrado sin necesidad de matricularse en el programa completo, con la finalidad de dar respuesta a la demanda de formación. Esta iniciativa pionera dentro de las universidades de la Comunitat Valenciana tiene abierto el plazo de preinscripción hasta el próximo 20 de septiembre.

El Vicerrectorado de Estudios y Formación ha puesto en marcha de forma pionera el Programa Abierto de Postgrado (PAP), que va especialmente destinado a aquellas personas que no pueden cursar un máster por la dedicación que conlleva o a aquellas que necesitan mejorar su formación en áreas de conocimiento distintas por el motivo que sea, según explica la directora del Secretariado de Estudios de Posgrado y de Formación Especializada y Permanente, Aurora Ribes.

En este sentido, destaca la apuesta por la flexibilidad en la formación y el interés del vicerrectorado en adecuar la oferta formativa a las necesidades actuales y a la demanda de los potenciales estudiantes, dándoles la oportunidad de diseñar un currículum a medida de sus necesidades, sin que se vean obligados a matricularse en una titulación completa.

El Programa Abierto de Postgrado (PAP) pretende acercar la formación de posgrado a todos aquellos titulados que deseen aprender técnicas o disciplinas concretas que forman parte de los actuales planes de estudios.

Está compuesto por un conjunto de asignaturas de Máster Universitario de las que los estudiantes podrán matricularse, con lo que se fomenta el aprendizaje continuo. Las materias que se pueden estudiar pertenecen a los campos del conocimiento de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y, finalmente, Ingeniería y Arquitectura.

Las personas interesadas podrán matricularse de un máximo de 60 créditos ECTS por curso académico y como mínimo de una única asignatura. Además, el alumnado puede obtener Certificado Académico Personal, en el que figurarán los nombres y número de créditos de las materias cursadas, así como las convocatorias y calificaciones obtenidas. Igualmente, una vez obtenidos los 60 créditos ETCS se puede solicitar el acceso a un Programa de Doctorado, lo cual abre una puerta a formarse como investigador.

Oferta de másteres

La Universidad de Alicante presenta una amplia oferta de títulos de posgrado que abarcan todas las áreas de conocimiento desde muy distintas disciplinas, con propuestas que van desde un objetivo claramente científico a estudios dedicados a la especialización profesional, pasando por los que habilitan al ejercicio de distintas profesiones o aquellos que crean expertos en áreas sociales de manifiesta actualidad.

Del amplio programa de 55 títulos de posgrado, hay que presentan matrícula abierta todavía en septiembre y, en algunos casos, se abren a matriculación las plazas que han quedado vacantes. Con este abanico de másteres, la Universidad de Alicante pone de manifiesto las directrices de especialización y vanguardia marcadas por el equipo de gobierno que dirige el rector Manuel Palomar.

Internacionalización

Dentro de la amplia oferta formativa de la UA cabe destacar las oportunidades que suponen los dobles grados internacionales que ofrece la institución académica alicantina y, sobre todo, la implantación de un nuevo doble grado y máster en la UA y la Universidad de Bamberg que se obtendría desde cualquier Filología en la UA y en Románicas en la institución alemana.

De igual manera se ha aprobado un doble Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos por la Universidad de Alicante y la Master in Forensic Linguistics por la East China University of Political Science and Law.

Los alumnos, un máximo de 10 por año, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la universidad China serán seleccionados por sus resultados académicos y cursarán el primer semestre del máster en la Universidad de Alicante y el segundo en China tras lo cual deberán realizar los trabajos de fin de máster.

Toda la información de títulos, asignaturas y plazos de preinscripción y matrícula se pueden consultar en la dirección web https://web.ua.es/es/estudia-ua