«La creatividad digital es una necesidad del siglo XXI»

El director de la ESAT Valencia Jaime Torres, habla sobre el nuevo paradigma que se abre con la creatividad digital, y la respuesta que debe dar la sociedad para plantear un futuro adecuado a nuestros hijos con inquietudes creativas.

- ¿Es la creatividad digital una necesidad del siglo XXI?

Ya en la década de los 80 empezábamos a vislumbrar que la habilidad de la programación y la destreza informática iba a convertirse en una materia transversal a todas las ciencias, ingenierías y cualquier ámbito del saber. Hoy ya en pleno siglo XXI vemos que ese pronóstico se ha cumplido más que con creces.

Pero seguimos adoleciendo de esa habilidad en el grueso de nuestro masa estudiantil. La creatividad no es más que la capacidad de generar nuevas ideas. A menudo se cree, de manera errónea, que solo es aplicable al mundo artístico/plástico, pero nada más lejos de la realidad, máxime hoy en día que la programación es la que da respuesta al 99% de las ideas en todos los ámbitos.

- ¿Qué deberíamos hacer para que nuestros chicos fuesen más creativos en cuanto al ámbito digital?

Se debería introducir la materia de creatividad digital y programación desde bien pequeños. Sistemas educativos como el británico lo introdujeron ya hace unos cuantos años y desde temprana edad fomentan estas habilidades que forman parte del currículo obligatorio escolar de los niños. A menudo se confunde creatividad con capacidad artística.

Si un chico es imaginativo, con alto nivel de abstracción, creativo desde un punto de vista de generar soluciones estructuradas a problemas cotidianos, en el campo de la programación puede tener respuesta a sus inquietudes. Si un chico tiene grandes inquietudes artísticas y le gusta el campo digital en el campo de la imagen sintética puede encontrar el motivo de satisfacción profesional y creatividad laboral.

Debemos crear per?les adaptables a cualquier realidad, porque no debemos olvidar que quizá se dediquen a profesiones que ahora mismo no existen, pero a buen seguro que estarán relacionadas con el mundo digital, bien desde un punto de vista de programación o bien desde un punto de vista del diseño del interface y del arte sintético.

- ¿Cómo dar respuesta a ambas inquietudes?

Para dar respuesta a ambas inquietudes creamos la ESAT Valencia, que ya ha dado numerosas y grandes alegrías profesionales y personales a sus más de 1.700 alumnos formados en 14 años. A modo de ejemplo, además del éxito obtenido en grandes universidades internacionales y multinacionales del sector de la creatividad digital, recordar que recientemente también se le otorgó el 3er premio de la GDWC a uno de los proyectos ?nales de la carrera de videojuegos del curso 2017/2018, denominado DEADLY BURRITO.

El GDWC es el Campeonato Mundial de Desarrollo de Videojuegos. Competición anual para desarrolladores de videojuegos independientes, estudiantes de desarrollo de videojuegos y cualquier persona interesada en el desarrollo de videojuegos.

- ¿Qué especialidades se imparten en ESAT?

ESAT imparte HND's (Higher National Diploma), titulaciones técnicas superiores o?ciales británicas de 120 créditos ECTS, y con nivel 5 en el EQF (European Quali?cations Framework), relacionadas con el sector digital y con progresión a universidades de Reino Unido, para obtener en un solo año, el Grado Bachelor's Degree, titulación británica universitaria de 180 ECTS. Las especialidades son: HND in Computing (Programación de videojuegos). HND in Computer Game Animation (Arte para videojuegos y animación ). HND in Art & Design (Arte y Diseño). HNC in Game Design (Diseño de videojuegos – Nivel 4 EQF).

- ¿Y el futuro de nuestros jóvenes estudiantes, cómo lo véis?

Según los últimos estudios de la Comisión de la Unión Europea faltarán casi un millón de puestos de trabajo relacionados directamente con las competencias digitales antes de 2020 y según el informe «Going Digital» de la OCDE (Marzo 2019).