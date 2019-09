CEU: Talleres especializados y prácticas en empresas para conocer la realidad laboral

Desde hace 85 años, el CEU se ha distinguido por ser un referente educativo gracias a su compromiso con la formación y la educación de calidad, marcada siempre por un carácter internacional y apostando por la innovación docente y la práctica, cuyo objetivo es que sus estudiantes accedan con las máximas garantías al mercado laboral.

Para conseguirlo, cuenta desde hace años en su claustro de profesores con destacados profesionales de todos los ámbitos que complementan y refuerzan la formación teórico-práctica que reciben los alumnos en sus titulaciones, potenciando su empleabilidad y el desarrollo de competencias que les permiten encontrar un trabajo y crecer hasta convertirse en profesionales reconocidos y reputados en su sector de referencia.

De este modo y para conseguir el éxito de sus alumnos, el CEU también colabora con prestigiosas empresas y organizaciones en cada uno de los sectores profesionales donde sus estudiantes van a encaminar sus pasos cuando concluyan la carrera.

A ello también se suman los talleres e iniciativas impulsadas en colaboración con estas compañías para conocer la realidad laboral de sus sectores. Para potenciar su visión internacional, el CEU también cuenta con convenios con universidades de diferentes partes del mundo con las que realizan proyectos en común.

Además de esta formación complementaria a la teoría también destacan las prácticas en empresas con las que el CEU tiene acuerdos y que sirven a los estudiantes a tener un primer contacto con la realidad laboral, suponiendo un punto de inflexión en el futuro de quienes optan por acogerse a ellas. Con todo, el CEU garantiza a sus estudiantes la mejor formación, con el conocimiento más actualizado y con una visión «hiperpráctica» de sus disciplinas.

A la derecha, Javier Martínez, graduado en Marketing en el CEU y actual trabajador de El Pozo.

Testimonios de estudiantes

▶ Álvaro Pérez García, graduado en Derecho y Dirección de Empresas: «Me di cuenta de que no basta con tener dos carreras, sino que es necesario y fundamental tener un nivel de inglés profesional (como mínimo), habilidades para comunicarte de forma eficiente y, sobre todo, enfrentarte solo a las dificultades. Creo que con el dominio de estas habilidades es cuando realmente se despunta tanto a nivel profesional como personal».

▶ Andrea García, graduada de Administración y Dirección de Empresas, trabaja en Planeta Huerto, un ecommerce de productos ecológicos, enfocado a favorecer consumo sano y responsable: «En mi último año de carrera realicé mis prácticas en una empresa de calzado en Elche, la experiencia fue muy fructífera ya que adquirí muchos conocimientos, además de tener mi primer contacto con el mundo laboral. Además, a lo largo de los diferentes cursos, gracias a los seminarios, iba poniendo en práctica todos los conocimientos teóricos que iba adquiriendo en las clases».

▶ Javier Martínez Cadenas, tras graduarse en Marketing, ha sido contratado en la empresa murciana de El Pozo, una de las marcas referentes de la alimentación en España, con más de 1.000 millones de facturación: «Respecto a la formación práctica destaco la oportunidad que se me brindó a través de la universidad de realizar mis prácticas de la titulación en una Start Up dentro del mundo de I+D+i de energías renovables Greene Waste to Energy, donde aprendí nuevos métodos de trabajo y uso de herramientas de gestión que actualmente se están demandando en el mundo laboral».