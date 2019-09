Centros para completar tu formación en Alicante

Con septiembre llega el final de las vacaciones y el comienzo del curso y a veces puede ser que estemos indecisos y no tengamos muy claro qué queremos estudiar o a qué nos gustaría dedicarnos en un futuro. Por ello, te proponemos algunas opciones de lo más variadas, para todos los gustos y para realmente dedicarte y especializarte en lo que te gusta.

Formación culinaria de referencia en la provincia de Alicante.

Cursos y talleres de cocina para profesionales y aficionados

La Escuela de Cocina La Font es un centro privado de formación culinaria de referencia en la provincia de Alicante. Enfocada en un principio a formar a aficionados a la cocina, ha pasado a «dedicamos una gran parte de nuestros esfuerzos a preparar a alumnos para que sean auténticos profesionales y eleven nuestra gastronomía al lugar que se merece», afirman José Manuel Romo, director de la escuela y médico nutricionista y el chef Marc Audibert, con más de 35 años de experiencia en las mejores cocinas del mundo, ambos socios fundadores de la escuela de cocina La Font.

En los cursos para profesionales «ofrecemos una formación integral que prepara para trabajar en cualquier restaurante u hotel, o para que monten su propio negocio». En este sentido, destacar que el 95% de las clases son prácticas. La Escuela dispone de bolsa de trabajo a la que pueden acudir los restaurantes en busca de cocinero o de ayudante de cocina, aunque por suerte podemos decir que casi nunca hay candidatos en la bolsa, sobre todo en la de cocineros pues podemos presumir de que el porcentaje de colocación es del 100%.

La Font es también restaurante en el que se pueden disfrutar menús privados para un número mínimo de personas, celebraciones, cursos privados seguidos de comida o cena pero lo que está teniendo la mayor acogida es el menú de la escuela de cocina en el que los alumnos de curso profesional nos deleitan con sus creaciones guiados en todo momento por el chef. El menú de la escuela se realiza los viernes a mediodía y además un viernes al mes hacemos una cena degustación.

«Otra opción es asistir a los cursos por la tarde, seguidos de cena. Es un regalo ideal, una clase de cocina con cena o un curso mensual con 4 cenas; o comida o cena de empresa con curso o sin él», concluye el director de esta escuela.

Entre 28 grados y 76 másteres en la UNED.

Estudiar en la UNED de Dénia, ¡tiene sus ventajas!

La UNED de Dénia cuenta con un alto nivel académico, es un lugar donde el alumnado puede realizar los estudios a su ritmo, sin notas de corte y a precios públicos.

▶ Preparamos a estudiantes para que se conviertan en profesionales de alto nivel. En la UNED de Dénia y sus Aulas en Benidorm y Xàbia tenemos docentes de primer nivel que han convertido nuestros centros en referencia en toda la Comunidad Valenciana, en especial en las comarcas de La Marina Alta y Marina Baixa, y que te acompañarán a ti también en tu desarrollo y aprendizaje como profesional de alto nivel. El rendimiento académico de nuestros centros es excelente y está reconocido por las mejores empresas.

▶ A tu ritmo: Estudia de forma flexible. Adaptando el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus obligaciones familiares y profesionales.

▶ Sé quien tú quieras ser, elige entre 28 grados y 76 másteres EEES. En la UNED de Dénia podrás elegir entre grados, grados combinados, másteres, programas de doctorado, cursos de formación permanente, grupos de investigación, idiomas, UNED abierta, UNED Senior, cursos de verano y acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años. Nuestra oferta de estudios es muy amplia y llega a todas las ramas del conocimiento.

▶ Sin nota de corte, que no te quiten tu pasión. Nuestra metodología de enseñanza semipresencial nos permite no tener una nota de corte, por lo que puedes acceder con la nota que tengas. Con la UNED de Dénia tienes luz verde para elegir estudiar aquello que más te guste y esto se traduce en un mayor ratio de éxito, no solo en la finalización de los estudios, si no en la satisfacción personal de llegar a trabajar en aquello que te hace más feliz.

Obtén información en su web o desde cualquiera de nuestros Centros de la UNED en los teléfonos 965781754, 965858226 o 669 84 16 42.

Más de 29 años de experiencia.

La mejor manera de aprender idiomas es con profesores nativos en Akralingua

Akralingua, es un centro especializado en idiomas con más de 29 años de experiencia. Fue la primera academia moderna establecida legalmente en San Vicente del Raspeig en el año 1991; el primer Centro Oficial Preparador de los Exámenes de Cambridge en San Vicente del Raspeig desde 1992; el primer centro de idiomas ofreciendo, desde 1991, la posibilidad de estudiar y conocer la cultura y el idioma de los países más importantes de Europa: Francia, Alemania, Suiza, Italia, añadiendo otros idiomas.

En Akralingua puedes aprender y mejorar tu nivel en: inglés, francés, alemán y valenciano, entre otros idiomas. Los distintos acentos que ofrecen los profesores nativos ayudan a obtener un mejor aprendizaje del idioma y cultura de cada país. Una experiencia que motiva para querer saber más y alcanzar niveles más altos, para disfrutar del cine y la literatura, y no solo conseguir un B1, sino que seguir aprendiendo hasta alcanzar el un C1 y C2.

Nuevo curso de chino

¿Quieres preparar tu hijo/a para el futuro en una economía global dónde China está convirtiéndose en la primera potencia económica mundial? En Akralingua han añadido cursos para aprender chino y conocer mejor esta cultura milenaria.

La filosifía de aprendizaje en Akralingua es de clases reducidas (máximo de 10 alumnos) y muy personalizadas con una amplia variedad de horarios (incluidos nocturnos). Cuentan con cursos para ejecutivos, profesores, personal de EOI, y adultos que terminan su jornada tarde, en pleno centro de San Vicente, al lado del Parking municipal.

Conocelos entrando en su página web y reserva online!

200 horas lectivas que se distribuyen en un total de 14 asignaturas impartidas.

Abierto el plazo de matriculación del título de Experto de Fotografía de la UA

La Universidad de Alicante, en colaboración con la escuela Mistos y el Festival Internacional de Fotografía PhotoAlicante, abren el plazo de la segunda edición del un título de Experto en Fotografía Contemporánea que arrancará el próximo 2 de octubre y que cuenta con un total de 20 créditos, 200h lectivas, un equipo de 16 profesores, 25 plazas máximo y una formación multidisciplinar.

Esta titulación tiene como objetivo principal el de dotar a los alumnos con las herramientas necesarias para que se desarrollen en un marco contemporáneo de la creación fotográfica, desde su rama aplicada hasta su vertiente artística. El alumno, además de la faceta docente, a lo largo del curso desarrolla un proyecto personal tutelado por el equipo docente que le permite acabar la formación con un trabajo desarrollado de calidad y ajustado a los estándares del mercado contemporáneo.

El título consta con un total de 20 créditos, es decir, 200 horas lectivas, que se distribuyen en un total de 14 asignaturas impartidas por un conjunto de 16 profesores, entre los que se encuentran fotógrafos de proyección internacional y especialistas en diversas materias relacionadas con la fotografía contemporánea.

Las clases se imparten los viernes de 17 a 21h y sábados de 10 a 14h, y se realizan tanto en las instalaciones de la Universidad de Alicante como en la escuela de fotografía y artes visuales Mistos ubicadas en el centro de la ciudad. Hay un máximo de 25 plazas disponibles.

Este año, al equipo docente habitual, se incorporan fotógrafos de la talla de Xavier Mollá, Joan Alvado y Pablo Chacón, fotógrafos y profesores de dilatada trayectoria y proyección internacional.

Para inaugurar esta segunda edición, el Premio Nacional de Fotografía Javier Vallhonrat dará una conferencia inaugural el próximo 12 de septiembre a las 19h en la Sede de la Universidad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4, Alicante). Entradas limitadas al aforo del local.

Con profesores nativos o que han vivido un tiempo en el país del que enseñan el idioma.

Aprende idiomas y disfruta de otras culturas en el Centro Superior de idiomas de la UA

Este curso prepárate para aprender y mejorar un idioma sin salir del país. En la Universidad de Alicante, con un campus excelente y un centro a la altura de las necesidades del alumno como es el Centro Superior de Idiomas, ofrece a sus alumnos o cualquier persona mayor de 16 años, la posibilidad de formar parte de un entorno internacional donde conocer a estudiantes de todo el mundo que están en esta universidad para estudiar español como lengua extranjera o un grado o máster.

AULAS cuenta con profesores nativos o que han vivido un tiempo en el país del que enseñan el idioma, todos ellos con amplia experiencia, cualificados y con un gran enfoque comunicativo.

Aprende español, inglés, francés, alemán, italiano, griego... Además de prepararte para los exámenes oficiales en cada idioma, Universidad de Cambridge. Cuentan con servicios de Traducción y Organización de Congresos, y otros complementarios como Alojamiento, Actividades Culturales, Estancias Lingüísticas y Becas en el extranjero o Consultoría de Extranjería.

En el centro tienes, además, la oportunidad de encontrarte con alumnos internacionales y realizar actividades con ellos, como el intercambio lingüístico, porque estudiar una lengua extranjera es mucho más que aprender gramática.

Durante todo el curso estudian con nosotros grupos de estudiantes de muy diversas nacionalidades, lenguas y culturas, y eso convierte nuestro centro en un lugar privilegiado para aprender lenguas y desarrollar, al tiempo, la competencia intercultural, cada vez más importante en el mercado laboral y en una sociedad globalizada.

Más información en su web.