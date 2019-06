En el foro SUMA 2019 se presenta el estándar internacional de Blockchain

«¿Cuáles son las oportunidades y los retos del Blockchain?». La respuesta a esta pregunta fue el eje vertebrador del primer panel general que, moderado por Manuel Bonilla, director de Suma Gestión Tributaria, contó con la participación de Andrés Pedreño, presidente de AlicanTEC; Montse Guardia, directora General de Alastria Blockchain Ecosystem; Carmen Chicharro, directora de Innovación y Marketing en Metrovacesa; y Olga Blanco, Executive Partner IBM – Analytics, AI and IoT GBS Leader SPGI -Blockchain Leader SPGI.



Montse Guardia opinó que «estamos en una época de transición en nuevas formas de vivir y las tecnologías nos van a permitir vivir de forma diferente en muy poco tiempo. Para conseguirlo, señaló, es necesario un cambio de arquitectura digital y si hasta ahora toda la información era centralizada el Blockchain destruye todo lo conocido y pone la información en malla, en red. «Pasamos del gótico al neoclásico y esto es una nueva forma de vivir. Y lo hacemos porque nos beneficia: es una red más segura (algoritmos complejos y criptografía), descentralizada, inmutable e innovadora», siendo también mucho más resiliente.



El Blockchain permite añadir información, trazabilidad y registro a todo en un entorno digital. «Vamos a ser soberanos del conocimiento en el mundo digital», afirmó y en unos sectores como, por ejemplo, los de la salud y la farmacia, que están en contacto con la administración pública «esta tecnología ofrecerá más integración y una comunicación más segura y rápida».



Sin embargo, el éxito o no del Blockchain dependerá de cómo sea asumida por la sociedad. Por ello, uno de los mayores retos es trasladar el valor del Blockchain a las personas para que conozcan los beneficios que pueden aportar. Al respecto, Carmen Chicharro puso un ejemplo concreto llevado a cabo en Metrovacesa consistente en la creación de una plataforma de venta y gestión de activos dirigida a fondos de inversión, family offices y crowfunding.

«Hemos tokenizado el activo inmobiliario, lo que nos permite eliminar intermediarios que no aportan valor a las operaciones de venta y facilitar la entrada a nuevos operadores de la economía digital como Crowdfunding Activum en la compra de una promoción de viviendas». La plataforma aporta más transparencia, trazabilidad, mejores condiciones de compra, menos comisiones, eficiencia yrapidez. Según relató es una plataforma única en Europa que gracias a la identidad digital de los propietarios se puede acceder a proveedores de servicios, como son operadores de gas o de teléfono, y contratarlos más fácil, rápido y con menos coste.



IBM Food Trust, por su parte, garantiza la trazabilidad de los productos frescos, permitiendo localizar donde ha surgido un problema y evitar tirar partidas enteras en caso de que hayas problemas con algunos alimentos, siendo muy útil para las alergias al ofrecer información de los alimentos.



¿Es posible un único estándar internacional?

Expertos apuestan por desarrollar un marco general que después deberá adecuarse en función del sector en el que se aplique

El Vertical «El reto de la estandarización del blockchain para Europa» reunió en Alicante a Ramesh Ramadoss, Co-Chair de IEEE Blockchain lnitiative y Clara Neppel, Senior Director European Business Operations at IEEE, quienes moderados por Óscar Martínez, IEEE Spain President-Elect 2020 y Former Head of International Relations, School of Engineering. Universidad Miguel Hernández, analizaron el panorama mundial de la estandarización del Blockchain en el mundo.



Ramesh Ramadoss, Óscar Martínez y Clara Neppel en el panel de estandarización. / Álex Domínguez

Al respecto, Ramesh Ramadoss consideró que hoy en día existen casos reales de aplicación de esta tecnología por lo que «podemos decir que estamos en el momento adecuado de estandarizar e, incluso, podemos afirmar que hemos llegado un poco tarde», aunque opinó que lo importante ahora es reunir a todas las partes involucradas para crear estándares que sean operativos.

«Tenemos que hablar diferentes opciones como tener un único estándar o varios, como sucede con los enchufes. Y, personalmente, creo que será imposible tener un único estándar, ya que cada sector necesitará el suyo propio». Así, en función de si el Blockchain es utilizado en energía, salud, finanzas,... se utilizará un estándar que cumpla un mismo objetivo «facilidad de adopción, interoperabilidad, sociabilidad y gobernaza». «Va a haber un marco general pero no va a haber uno concreto para todos», sentenció.



Por su parte, Clara Neppel, consideró que la estandrización es una herramienta para conseguir una tranformación digital y potenciar los derechos digitales. «La Comisión Europa ha apostado por la transformación digital centrada en los humanos y hay que crear consenso y adoptar las tecnlogías para que sean beneficiosas para los seres humanos y el planeta», proclamó. «La estandarización es un forma de influir en el mercado y es algo que debemos hacer con organizacionaciones diferentes, gobiernos, empresas,...», al tiempo que se mostró convencida de que la tecnología puede ayudar a solucionar problemas éticos.