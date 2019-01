Porqué elegir a una empresa para el mantenimiento de tu comunidad de vecinos

Además de contar con la ayuda profesional para la gestión administrativa, dejar a una empresa especializada en mantenimiento de comunidades todo aquello necesario para que la infraestructura se encuentre en todo momento en el mejor estado posible trae consigo un gran número de ventajas para las comunidades de vecinos.

El mantenimiento de comunidades es uno de los aspectos que más quebraderos de cabeza suele traer a los vecinos. La limpieza, el orden y el mantenimiento de las instalaciones resultan imprescindibles para garantizar la buena convivencia entre todos los vecinos.

A horro de dinero que supone trabajar con una única empresa y no disgregar los servicios, lo que permite que los gastos estén centralizados. Contar con un servicio integral permite olvidarse de todo y además ahorrar costes.

Un servicio de mantenimiento permanente hará que se produzcan menos averías . Es recomendable contar desde el principio con personal cualificado y especializado , con el fin de solventar las posibles incidencias del día a día de forma rápida y eficiente.

Los incidentes pueden ocurrir en cualquier instante, y en esos momentos lo primero que se necesita es asistencia para poder dar una solución inminente al problema. Hay empresas de mantenimiento que integran el servicio de asistencia para atender imprevistos, con el fin de garantizar la máxima seguridad y tranquilidad de la comunidad.

M ayor eficiencia y productividad en la comunidad de vecinos dado que el personal contratado puede dedicarse a la atención de otros trabajos en la comunidad.

Prevención de conflictos y una rapidez en su solución . Una firma especializada en el mantenimiento de comunidades de vecinos podrá tomar aquellas medidas que considere oportunas para evitar problemas que puedan tener consecuencias mayores.

La responsabilidad de garantizar que las instalaciones estén en buen estado recaen sobre la empresa contratada. Por lo que delegar esta tarea a profesionales es la mejor forma de evitar problemas entre los propietarios de la comunidad.

Las nuevas tecnologías también tienen su espacio en el mantenimiento de comunidades. Por ejemplo, la utilización de plataformas que permitan pagar y cobrar de manera automática y segura las cuotas, una perfecta solución para resolver el problema de los pagos de los propietarios extranjeros, o vecinos que no vivan de forma continuada en la propiedad. Es mucho más rápido y permite que los demás vecinos sepan que es lo que se ha comunicado y estén al tanto de todo. Otro aspecto interesante es la gestión online de la reserva de espacios comunes. Muchas comunidades cuentan con locales multiuso para el uso de los vecinos, pistas de tenis o pádel, gimnasio, etcétera.









Los arquitectos pueden ayudarle en el mantenimiento y adecuación de su edificio

Juan María Boix, Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

Disponer de una propiedad obliga a su dueño a conservarla y mantenerla en buen estado





Son importantes los problemas a los que se enfrentan los edificios con el paso del tiempo y las comunidades de propietarios deben actuar, desde su constitución, con conocimiento y responsabilidad.

Los edificios, a lo largo de su vida útil, ven mermadas sus prestaciones, por la edad, por falta de mantenimiento, así como por las nuevas necesidades que en ocasiones ya no son capaces de satisfacer.

Todo ello, unido al elevado número de viviendas vacías, obliga a reflexionar a todos los agentes implicados, de manera que cada uno asuma sus responsabilidades. El mero hecho de disponer de una propiedad obliga a su dueño a conservarla y mantenerla en buen estado. Las que cuentan con el Libro del Edificio, deben seguir las instrucciones que contiene el manual de uso y mantenimiento con el fin de preservar el inmueble y alargar su vida útil.

Todos estamos concienciados sobre la necesidad de realizar inspecciones periódicas de nuestros vehículos, la conocida ITV. Sin embargo, no tenemos tan presente que nuestros edificios también precisan de una revisión equivalente. Estas revisiones son los llamados IEE, Informes de Evaluación de los Edificios, regulados en nuestra Comunidad por el Decreto 53/2018 de la Generalitat Valenciana (IEE. CV) y obligados para los de tipo «residencial vivienda colectiva» que tengan más de 50 años, de manera que puedan acreditar el estado de conservación, así como las condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética, permitiendo obtener subvenciones si se precisan actuaciones de rehabilitación para mejorar la seguridad y el confort del inmueble.

En general, las nuevas normativas exigen fuertes medidas para fomentar el ahorro de energía en los edificios, lo que implica mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionar disminución en los gastos de climatización y dar un valor añadido a nuestras viviendas y edificios, dotándolos de iguales prestaciones que los de nueva construcción.

Lamentablemente, la falta de recursos de muchas familias para seguir el procedimiento hace necesaria la implicación de las administraciones públicas. En esta línea, el Real Decreto 106/2018 regula las ayudas para la rehabilitación, regeneración y renovación de los edificios, atendiendo a la accesibilidad universal y a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.

Estas ayudas se pueden compatibilizar con las que ofrecen otros organismos, como el IVACE, para mejorar la eficiencia energética. En la actualidad, en la Comunitat Valenciana están abiertas las convocatorias de las ayudas para la sustitución de calderas antiguas de agua caliente sanitaria y calefacción, por calderas de condensación con un sistema de control eficiente, o equipos de aerotermia. También existe un plan de renovación de ventanas.

En el Colegio de Arquitectos, conscientes de la enorme importancia de todos los aspectos comentados, disponemos de un amplio programa formativo para nuestros colegiados donde estas materias gozan de una atención prioritaria.

Dado que cada caso es único, y la complejidad normativa es considerable en este ámbito, recomendamos a las comunidades de propietarios asesorarse por arquitectos, ya que, dada su formación y capacidad técnica, son profesionales capaces de aunar especialización técnica y visión arquitectónica del edificio existente, sin perder la visión global, sus cualidades estéticas y espaciales y las necesidades del usuario. También podrán ayudarles a gestionar las subvenciones posibles para llevar a cabo la actuación.

Desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante estamos a su servicio para ponerle en contacto con el profesional más adecuado. Puede acudir a nuestras instalaciones ( Alicante : plaza Gabriel Miró nº2 / Denia : calle La Mar, nº6), en el e-mail secre@ctaa.net , teléfono 965218400 , o a través de la esta web.

Laosa Jardineros ofrece servicios de piscinas y jardinería





Servicios integrales para las comunidades de vecinos





Fundada el año 2004 por Felipe Laosa, Laosa Jardineros cumple 15 años prestando todo tipo de servicios a las comunidades de vecinos. Con el respaldo de una amplia trayectoria de trabajos, prestados por un personal cualificado y profesional, que garantiza siempre la mejor calidad y satisfacción de sus clientes.

Realiza todo tipo de servicios en jardinería como podas de formación en árboles, podas en altura en palmeras, cuidados específicos de césped, tratamientos, abonos, diseño de jardines, controles de plagas, etcétera.

También cuenta con un servicio de mantenimiento de piscinas, no solo el mantenimiento del agua, la limpieza de la zona de playa, arreglos en piscinas, instalaciones de equipos dosificadores, etcétera.

Además, ofrece el mantenimiento integral de cualquier comunidad de vecinos, jardinería, piscina, limpieza y mantenimiento de todas las zonas comunes de la propiedad, garajes, escaleras, portales, etcétera.

Una amplia trayectoria profesional que avala su labor y refleja la confianza que día a día sus clientes depositan en Laosa Jardineros. Una garantía de servicios de calidad que les permite celebrar con satisfacción estos 15 primeros años de andadura.

NVFincas, administración de comunidades en toda la provincia de Alicante





NVFincas estrena nuevas instalaciones





NVFincas es una empresa dedicada a la administración de todo tipo de comunidades de propietarios y gestión inmobiliaria en toda la provincia de Alicante.

Ofrece todos los servicios que la finca pueda necesitar, estructurados en tres grandes apartados:

Gestión económica: contabilidad transparente y accesible a todos los vecinos. Minimizando comisiones bancarias y con una gestión eficaz y exhaustiva de reclamación a morosos con un gran porcentaje de recuperación. Gestión de incidencias: teléfono de emergencias 24 horas y gestión inmediata de incidencias, las urgencias no esperan. Proactividad: NVFincas trata de realizar un mantenimiento proactivo y preventivo de la finca para evitar que se produzca ninguna incidencia. Estan encantados de ayudar a revalorizar la propiedad.

«Además, apostamos por la creación y fortalecimiento de vínculos propietarios-administrador. Hacemos nuestros los problemas de la comunidad», indica Ernesto Valero, gerente de NVFincas.

Se pueden visitar sus nuevas instalaciones en la calle Músico Pau Casals, n.º 5 local K, en Alicante (junto a plaza América).

«Nuestro principal objetivo es conseguir que el Colegio sea un referente de calidad profesional»

Augusto Soler Cortés, Presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante





Augusto Soler Cortés



- ¿Por qué quiso ser presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante?

En realidad no fui yo quién pretendió llegar a presentarme como presidente, sino más bien una coyuntura de varias cosas. Cuando Eliseo Mogica nos comunicó su intención de no presentarse, dos de los miembros más antiguos en la junta como eran Fernando Brotons y Luis Caballero, me preguntaron si yo estaría dispuesto a presentarme, a lo que les dije que sí. A partir de ese momento entablamos conversaciones con algunos miembros de la junta y con algunos colegiados. Les comuniqué mis ideas, juntamos pareceres y, de esta forma, nació la candidatura.

- Dicen que la campaña electoral que puso en marcha su candidatura fue muy diferente a otras anteriores, ¿en qué?

Desde el principio nos planteamos que había que dar un giro a muchos de los planteamientos tradicionales que se habían utilizado el Colegio. Quizá uno de los temas más importantes, una de las carencias más importantes diría yo, es que el Colegio no termina de llegar, de comunicar, a todos los colegiados. Nos propusimos como plan fundamental llegar a cada uno de los colegiados y exponerles nuestras ideas.

Hicimos una campaña personalizada, puerta a puerta. Y tratando de averiguar qué piensa cada colegiado del Colegio. En muchos sitios llegaron a decirme «Nada más que por el hecho de venir personalmente a preguntarme y a presentarte, te daré mi voto. Porque nunca nadie lo había hecho». Lo terrible era oír a gente que me decía: «yo nunca he votado». Nuestro principal objetivo es conseguir que el Colegio sirva al colegiado.

Otro de los puntos importantes ha sido no haber hecho una campaña presidencialista, sino una candidatura de equipo. Nos hemos ido repartiendo las tareas, recorriendo toda la provincia y visitando puerta a puerta, proponiendo el programa electoral para los 4 años personalmente.









- Un punto importante fue crear desde el principio hasta 18 comisiones de trabajo. ¿Tanto trabajo hay en este Colegio?

En el Colegio siempre han existido comisiones, pero quizá no se les diera todo el protagonismo que demandan los nuevos métodos de organización corporativa. Nuestra candidatura propuso unas comisiones de trabajo donde todos somos corresponsables frente a la Junta de Gobierno.

El trabajo y la responsabilidad del equipo es, básicamente, lo que nos hace fuertes y con capacidad para afrontar todos los retos que tenemos por delante. Estamos marcando los objetivos de cada comisión, los tiempos y los controles necesarios para saber en todo momento, que estamos en el camino adecuado. En definitiva, una organización más transversal y menos vertical.

- Tradicionalmente a los colegios profesionales se les ha tachado de organizaciones trasnochadas, cerradas. ¿Qué tiene que decir COAFA de eso? y ¿cómo le gustaría que fuese el Colegio cuando acabara su legislatura?

Fundamentalmente lo que se pretende es que dentro de 4 años el Colegio sea una organización del siglo XXI y no del siglo XX. Y que las decisiones que se tomen sean compartidas y democráticas, nunca de una sola persona. Soy el presidente, pero yo solo nunca podría conseguir llevar al Colegio donde me gustaría. Necesito un equipo de hombres y mujeres comprometido e ilusionado donde todo el mundo aporte esfuerzo y conocimiento. Donde las ganas de cambiar el Colegio y tornarlo más amable y cercano, sea nuestro objetivo y nuestro éxito.

- Cuando acabe su legislatura ¿qué le gustaría que se dijese de usted?