Tursimo, cine y mucho más en Información TV

Programas de turismo en Información TV

Aventúrate, deportes de aventura y actividades al aire libre

Aventúrate es un programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de varios reportajes se muestra la vitalidad de las empresas, los profesionales y los organismos que apuestan por promover la actividad de los deportes al aire libre.

Se da a conocer el territorio y las posibilidades de disfrute durante todo el año explicado por las personas que viven y trabajan en él.

En él se puede encontrar una gran variedad de actividades que se realizan en muchos rincones del planeta, fundamentalmente en España, como puede ser: senderismo, rutas en bicicleta, a caballo, alpinismo, escalada, barranquismo, espeleología, navegación en canoa, kayak, submarinismo, vuelo en parapente, en globo, etc.

Los vídeos de gran impacto visual que podemos encontrar en internet y las últimas novedades para los deportistas también aparecen en este programa. Además, repaso a los acontecimientos más importantes y relevantes en las diferentes disciplinas deportivas. Esto permite que sea un programa muy ameno para el telespectador.

Escapadas, los rincones más auténticos de la costa y del interior

Esta temporada vuelve «Escapadas» el programa que transportará al telespectador hasta los hoteles más bonitos de la provincia. Exóticos, singulares, lujosos, con encanto, para ir en pareja o disfrutar en familia.

Todos tienen su espacio en este formato que vuelve a las pantallas los domingos a partir de las 21:00 horas. La periodista Anabel Rosas nos mostrará una vez más los rincones más auténticos de la costa y el interior de la provincia.

- ¿Por qué un programa de hoteles?

Bueno, nosotros nos formulamos hace un año esa pregunta aunque de otro modo, ¿cómo no un programa de hoteles?

La respuesta la vimos muy clara desde el principio. Alicante es una provincia que vive del turismo, no podemos negar que se trata de uno de los principales motores de nuestra economía. Esto ha provocado que la oferta hotelera sea amplia, variada y de una alta calidad y eso había que contarlo.

Además nos pusimos en la piel del telespectador. ¿Qué hay que nos guste más que hacernos una escapada? Y si es cerca y no hay que coger vuelos ni hacer maletas, mucho mejor.

- Entonces, ¿se trata de mostrar los hoteles de la provincia?

Es mucho más que eso. Se trata de disfrutar de los hoteles de la provincia y mostrarle al telespectador cómo también ellos pueden hacerlo.

- La pasada temporada fue la primera para Escapadas. ¿Cómo fue la acogida del público?

Fue algo espectacular. Sabíamos que iba a gustar, por eso apostamos fuerte y ubicamos el programa el domingo por la noche en absoluto prime time.

Sin embargo hemos superado todas las expectativas. Hasta nos llama la gente cuando está planeando una escapada para pedirnos recomendación. Ha sido una locura y estamos encantados y con muchas ganas comenzar esta nueva temporada.

Hablemos de gastronomía

La Comunidad Valenciana está considerada como uno de los mejores lugares donde se puede comer y muestra de ello es este espacio en el que se dan cita los mejores chefs y restaurantes.

El programa pretende acercar al espectador qué es lo que se va a encontrar cuando elija ir a comer a un restaurante y mostrar la amplia variedad de oferta gastronómica que exista. Las cámaras de Información TV se adentran en la cocina de cada uno de los sitios, así cómo recogen cómo es la elaboración de cada una de las especialidades con las que cuentan.

FITUR

Cada año la Feria Internacional de Turismo se convierte en escenario principal de los Informativos de Información TV. Cada día y puntualmente un equipo de profesionales acercan todo lo que está pasando en Ifema poniendo especial interés en aquellos actos que se están llevando a cabo en el stand de la Comunidad Valenciana. Reportajes, entrevistas, las mejores imágenes acercan a toda la provincia de Alicante lo que se está pasando en Madrid durante estos días.

Un espacio para las series y el cine

La vida en serie, curiosidades, estrenos y novedades

- ¿Qué es La vida en serie?

La vida en serie es un nuevo espacio semanal en el que vamos a hablar de algo que a todos nos fascina, las series.

Va a ser un programa fresco y dinámico donde vamos a analizar las novedades en cuanto a series siempre acompañados de la mano de un experto. Hablaremos de curiosidades, de estrenos, de novedades, en fin de todo lo que al espectador le interese saber sobre sus series favoritas.

- ¿Sólo se hablará de series en La vida en serie?

No, como digo principalmente hablaremos de series. Pero en La vida en serie también hay cabida para otros temas como libros, películas, música e incluso de videojuegos. En Información TV, como siempre, apostamos por la cultura.

- ¿Por qué habéis elegido ese nombre para el programa?

Las series cada vez están más presentes en nuestras vidas e incluso forman parte de ellas, regalándonos ese espacio de ocio al llegar a casa o esos domingos en el sofá disfrutando de tu serie favorita, por ello La vida en serie.

En La vida en serie lo que buscamos es que el espectador pueda disfrutar de un espacio por y para las series, por y para él.

+ Que Cine, independencia y libertad para informar y evaluar

Gonzalo Eulogio y Augusto González, presentadores

- Segunda temporada del programa renovado, ¿vais a introducir algún cambio?

Gonzalo Eulogio: No. Seguimos con la información de los estrenos en la primera parte y con las críticas en la segunda.

- Pero, ¿habrá espacio para contenidos especiales o adicionales?

Augusto González: Sí, claro. Por desgracia, se producirán fallecimientos de cineastas relevantes a los que siempre les dedicamos un monográfico sobre su trayectoria. También algún especial temático. Y, por supuesto, estamos abiertos a recibir a cortometrajistas que quieran presentar su obra.

- ¿Qué distingue a + Que Cine de otros programas sobre la actualidad cinematográfica?

G.E.: La total independencia y libertad que tenemos para informar y evaluar. Algo muy valioso en los tiempos que corren. Y el uso de la ironía y el sarcasmo como recurso expresivo, lo que contribuye a la amenidad del programa. Pero sin perder un ápice de rigor ni nuestra prioridad de abogar por el cine de autor y de calidad.

-Por último, es un programa sobre cine, pero también comentáis la actualidad social.

A.G.: Por eso es + Que Cine. Entre el cine y la realidad existe un doble juego de espejos que no debemos obviar. Y hablamos de ella con sinceridad cuando nos resulta injusta o inquietante.

Las Confidencias de Esmeralda Marugán

Confidencias, cine, teatro, música y viajes

- Esmeralda Marugán, cuéntanos lo que veremos en «Confidencias» ¿Te vas a volver a operar en directo?

Seguiremos entrando en La Clínica San Román. Los pies son la base de nuestro cuerpo, hay mucho que mostrar, pero a mí no me quedan más dedos de los pies... Fue una grandísima y saludable experiencia gracias a las manos y a las técnicas de sus doctores. Son únicos.

En realidad, creo que soy la primera periodista a la que operan mientras hace un programa de televisión. También estará Margarita Álvarez y La Reconexión, y Adrián González de Mundo Natural, aprender a curarnos en salud, a vivir con un cuidado integral de nuestro cuerpo, ayudando a nuestras emociones.

Y siempre personas a las que hablar de tú y mirándonos a los ojos. Prestigio por encima de fama, historias de vidas, más que triunfos y éxitos en alfombras de vanidades y mentiras. Recorreremos festivales de cine, de teatro, de música y rutas de viajes por el mundo, sin olvidar que estamos en Alicante. Contando con la audiencia, que es leal, y lo es también por redes sociales.

- ¿Nueva cabecera?

Sí, idea de Vicente Arenas, un hombre que mira con verdad.

- ¿«Confidencias» empieza con fuerza?

Sí, con muchas ganas, y agradecida a los fotógrafos que forman nuestro equipo, Carolina Roca e Iván Llopis, y a Lorena Cabañero, creativa publicitaria, y gran apoyo, sin olvidar a quienes desde Información TV se entregan a «Confidencias» del todo. Y todos nuestros colaboradores logísticos de restaurantes, hoteles, estilistas, etcétera.

- ¿Continuarán los poemas del principio?

Por supuesto, son imprescindibles. La poesía me salva incluso de mí misma, es mi forma de pensar de mujer feminista, la reivindicación necesaria, la revolución pendiente...

Pero no sólo el día que matan a una mujer o a sus hijos, sino todos los días, en un recorrido de vida más justa. Mi deuda con mi nieta Luna, y con el hombre que quiero. Ser más coherente conmigo, me hace serlo con ellos. Y con mis «Confidencias».

- ¿Y sigue la lámpara?

Sí, mi chico rosa es la luz de la diversidad y de la tolerancia.

- ¿Todo cerrado?

No, todo dispuesto. Siempre está lo que queda por llegar, no miro ojo avizor, pero tampoco al ombligo. Hay mucho por aprender y por vivir.

Confidencias Shémai, lugares especiales para conocer a personas que también lo son

- Esmeralda, ¿no te bastan los viernes?

Los viernes son únicos y los sábados también. Afortunadamente, los patrocinadores e Información TV creen en lo que hacemos, y siguen apostando por dejarme hacer una televisión sin trampas, con mujeres y hombres reales, que no necesitan enfrentarse para "desnudar su verdad". Los sábados entraremos en lugares especiales para conocer a personas que también lo son.

- ¿Y dónde empiezas?

Un sábado al mes entraremos en Villavieja, 6. Encuentro con la música en vivo, con amigos que piensan en voz alta, con mujeres que debaten sus historias con la valentía de vida que define a Susana Ruíz Vicente, su propietaria. Ella es el alma de un local "único" en Alicante. Es música y es poesía, es teatro, y todas las artes en fusión.

Un deseo libre y consecuente de apuesta por LA CULTURA en mayúsculas. De reivindicación y de tertulia. Es recuperar la palabra y dibujarla en un pentagrama de mestizaje y, a la vez, de pureza, entre el coraje y la valentía de una apuesta por nosotras, por todas las mujeres.

Susana nos recibe en Villavieja, 6 y nos hace compartir con ella, las vidas de todas.

- ¿Sólo sábados?

La primera edición sábados, pero con reposiciones, porque lo que nos gusta lo repetimos, y siempre es tan auténtica como la primera vez.

- Nuestra profesión, la de periodista, es una de las que más sufre el paro, la desigualdad salarial e incluso el desprestigio. ¿Cambiarías de oficio?

Es cierto todo lo que dices, y aún podríamos añadir más: falta de consideración, de respeto, intrusismo, estómagos agradecidos, más culos que sillas, etc.

Todo es real, pero me niego a vivir del lamento. Dos de mis hijos son periodistas, y el otro publicista. Hijos de la misma madre, y los tres son auténticos en su trabajo, se preparan, se esfuerzan. Lo hacen a pasitos y sin zancadillas al de al lado, son mi ejemplo.

Sigo apostando por nosotros, por la P de periodista, aunque sí es cierto que son otros tiempos, y algo de quienes fuimos sí debemos recuperar. Pero no sólo en el periodismo.

- ¿De quiénes aprendiste más?

En mi caso, aprendí con los mejores, eso me hace decir gracias cada día a ellos, mis maestros de Cambio 16 y a los de TVE, pero hoy, también a mis hijos y a mis compañeros de cada día.

- ¿Y por qué "Confidencias Shémai"?

"Shémai" es magia en chino. La magia es necesaria en mi vida, que no el truco. Y he elegido el chino porque es una parte del mundo que no conozco y de la que me atrae todo. Además, en casi todas las facetas de mi vida me he tenido que contar a mí misma "cuentos chinos".

- ¿Nos vemos los sábados?

Nos vemos los sábados, porque la mirada tiene que ser correspondida, y sabemos que tendremos la respuesta de más lugares "únicos", los hay y nos esperan.