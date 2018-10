Hoja de Ruta, La Línea Roja y Programas especiales para contar toda la actualidad política de Alicante

De la mano de los expertos y conducidos por los profesionales de la comunicación, los espectadores tienen a su disposición todo el análisis político que acontece en la provincia de Alicante.

Hoja de Ruta: «El objetivo es que los espectadores conozcan las estrategias de los distintos partidos»

Carmen Baños, presentadora

- Los servicios informativos tienen un nuevo reto en la temporada que acaban de comenzar en Información TV, un nuevo programa, ¿cuáles serán las directrices del espacio?

El análisis sosegado de la actualidad política desde todos los prismas posibles será una de sus principales señas de identidad. Para conseguirlo, cada semana, acudirán al plató expertos que aportarán a los espectadores las claves para entender las estrategias de los distintos partidos políticos.

Hablaremos de política, sin políticos. Lo haremos con analistas de perfiles ideológicos "enfrentados", capaces de examinar con todo detalle las declaraciones, los comportamientos, o incluso los gestos de los protagonistas que hayan marcado la actualidad política de los últimos siete días en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, o a nivel nacional.

Con un único objetivo, que los espectadores conozcan el fondo de las estrategias de los distintos partidos, a pocos meses de la decisiva cita electoral. Que tengan toda la información posible.

- ¿A qué público va dirigido el programa? ¿Cómo esperan que la propuesta seduzca a los espectadores más jóvenes?

Hoy en día, la política lo impregna todo, y en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones, su protagonismo será casi total.

Esta realidad afecta a la vida de todos los ciudadanos, tengan la edad que tengan. Intentaremos que los espectadores más jóvenes sean también nuestros cómplices, los necesitamos, queremos conocer sus opiniones. Les daremos voz, lo haremos a través de las redes sociales, que serán nuestras aliadas para generar debate sobre los temas que abordemos en el programa cada semana.

Además, pueden hacernos también llegar sus preguntas o comentarios a través de los videos que se graben ellos mismos, desde donde residan, en la provincia de Alicante, o fuera de ella.

- ¿Será un espacio con carácter semanal o mensual?

Semanal, por supuesto. No podemos esperar un mes para debatir una actualidad tan apasionante como la que tenemos en el horizonte. Cincuenta y cinco minutos, cada semana, para analizar un tema en profundidad, pero sin cansar al espectador.

Así que seremos muy rigurosos con los tiempos de intervención de cada invitado. En el tramo final del programa, los invitados podrán lanzar su alegato para defender, en 90 segundos como máximo, la postura que hayan mantenido durante todo el programa.

Nuestro trabajo entonces quedará terminado, esperamos que nuestros espectadores lo valoren y acudan fieles a la cita con la política, sin políticos, de cada semana.

En La Línea Roja los políticos no tendrán escapatoria

Laura Millán, presentador

- «La Línea Roja» estrena nueva temporada ¿Laura, qué nos tenéis preparado?

Esta va a ser una temporada muy intensa, de vértigo diría yo. Teniendo en cuenta que la política es el eje central del programa y que las elecciones locales y autonómicas están a la vuelta de la esquina, este es un cóctel de actualidad muy potente.

Tendremos la ocasión, programa a programa, de ver a nuestros políticos más de cerca, conocer sus opiniones y las líneas de cada partido con respecto a multitud de temas, no sólo los más llamativos o los que más les interesan a las formaciones a la hora de hacer campaña.

- ¿Crees que será posible que los políticos vayan más allá del argumentario de cada uno de sus partidos?

No van a tener más remedio que hacerlo porque no tendrán escapatoria. «La Línea Roja» no es un mitin en el que puedan dar su discurso ante un público afín. Uno de mis objetivos como conductora del programa es huir de los argumentos encorsetados y buscar opiniones más profundas que el simple argumentario con el que amanece cada formación sobre el tema del momento.

Por eso, al margen de la actualidad pura y dura, los políticos tendrán la oportunidad de debatir sobre multitud de asuntos que demuestren los principios básicos de cada formación.

- ¿Además de políticos, habrá otro perfil de invitado en «La Línea Roja»?

Sí, claro. Nos acompañarán expertos en sociología y politología que nos ayuden a ampliar la visión global del panorama político y a entenderlo de forma más clara. Pere Rostoll, jefe de política de INFORMACIÓN, continuará con nosotros cada día en esta nueva temporada.

Programas especiales: Argumentos y razonamientos de los representantes públicos

Información TV adapta su programación a la actualidad. Además de estar pendientes de ella con los programas diarios, también ofrecerá "especiales" de La Línea Roja. Se trata de emisiones de mayor duración con expertos de todo tipo.

Un ejemplo son las sesiones plenarias que se celebran en varios de los Ayuntamientos de la provincia como los de Elche o Alicante. De principio a fin de los plenos, los ciudadanos podrán comprobar cuáles son las propuestas de cada uno de los grupos y la relación entre gobierno y oposición, así como estar al tanto de los puntos que se aprueban o desestiman para conocer el porqué de los cambios que experimenta la ciudad.

Estos programas especiales se emitirán una vez al mes, coincidiendo con los plenos ordinarios y contarán con representantes de todos los partidos que irán valorando los puntos que se van tratando, y debatiendo sobre sus efectos.

También suponen un mayor despliegue de medios técnicos y humanos los plenos de la Diputación de Alicante. Estos tienen una gran importancia para los 141 municipios de los que se compone la provincia. Por eso Información TV también les dedicará un espacio propio. La Línea Roja adaptará su programación para emitir una vez al mes el pleno ordinario de la corporación provincial.

Se tratará de una emisión en directo que también irá acompañada de comentarios de los representantes de cada grupo que acudirán a plató. Una manera perfecta de conocer los razonamientos y argumentos de los representantes públicos y las líneas generales de sus correspondientes partidos.