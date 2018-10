Al Cierre, Alicante Hoy y Mil y una, los programas que analizan la actualidad de Alicante

La programación de Informacion TV prepara para su nueva temporada Al Cierre y Alicante Hoy, con Anabel Rosas como presentadora; y Ana Poquet estará al frente de Mil y una, con la actualidad informativa, análisis y entrevistas a expertos.

Al Cierre: «Lo que no ha cambiado en estos ocho años es nuestra vocación de informar»

Anabel Rosas, presentadora

Al Cierre encara ya su octava temporada en antena, convirtiéndose en uno de los programas más longevos de la cadena. Y es que la actualidad demanda un permanente análisis realizado desde la calma pero mostrando diferentes prismas que ayuden al espectador a recabar todos los datos necesarios para emitir un juicio o fraguar una opinión sobre cuestiones que nos afectan a todos. Repite al frente de Al Cierre la periodista Anabel Rosas.

- Anabel, después de siete años en antena, ¿cómo ha evolucionado Al Cierre?

Bueno, hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo y es la vocación de informar al telespectador. Por ejemplo, los informativos cumplen una función esencial en cualquier cadena y es la de ofrecernos una foto fija de la actualidad condensada en unos pocos minutos.

Sin embargo, hay cuestiones que requieren de un análisis más profundo mediante la opinión de expertos que valoran esa actualidad desde diferentes prismas. Ofrecerle precisamente esa oportunidad al espectador, la de profundizar en la actualidad, es el objetivo que cumple Al Cierre semana a semana y siempre desde la calma y la coherencia.

- Y entonces ¿qué ha cambiado?

La actualidad en sí cambia y el interés del telespectador por determinados temas también lo hace. Cuando comenzó Al Cierre los contenidos tenían un marcado carácter político. Después llegó la crisis y se hizo necesario hablar más de economía y aclarar conceptos.

Y ahora nos hemos dado cuenta de que hay otras cuestiones que preocupan a la población, como la educación, la sanidad, la convivencia, la merma de garantías sociales, la solidaridad, la tecnología, el emprendedurismo, etc. Aunque los contenidos políticos y económicos siguen muy presentes ya que Al Cierre es un programa de análisis de actualidad y la actualidad pasa a diario por ellos.

- ¿Preparada para una temporada más?

Preparadísima y muy motivada porque hay mucho que contar y que analizar para nuestra audiencia.

Alicante Hoy: "Entretener e informar es nuestro objetivo"

Anabel Rosas, presentadora

Alicante Hoy vuelve un año más a Informacion TV de la mano de la periodista Anabel Rosas, con su dinámico formato de entrevistas, contenidos variados y alcance provincial. Actualidad, salud, moda, ocio, restauración, sectores profesionales y municipios son sólo algunas de estaciones de este trayecto que comienza todos los miércoles a las 21:10.

- Anabel, ¿cómo definirías Alicante Hoy?

Pues sin duda diría que se trata de un programa tremendamente dinámico y muy versátil. En él tenemos la posibilidad de encajar cualquier contenido que nos parezca interesante y combinarlo con otros que no tengan nada que ver en 75 minutos de acción trepidante.

Entrevistas muy cortas a las que les otorgamos el tiempo suficiente para informar pero sin llegar a aburrir al telespectador. Para cuando éste empiece a desconectar ya le estamos ofreciendo otra propuesta.

La gente nos dice que este formato es muy adictivo y que les mantiene pegados a la silla desde el principio hasta el final del programa. Así que la audiencia contenta y nosotros más por lograr complacerla.

- ¿Cuáles son los temas que ganan protagonismo esta temporada?

Bueno, como todo el mundo sabe, Información Tv es una cadena de ámbito provincial, por tanto uno de nuestros objetivos fundamentales es informar sobre lo que ocurre en los municipios de nuestro ámbito territorial (gestión de proyectos, fiestas patronales, turismo, etc.).

Los sectores profesionales también ocupan un lugar destacado, Colegios como el de Abogados, Economistas o Farmacéuticos suelen tener una presencia regular. Ocio, cultura, salud, gastronomía y moda completan una oferta muy variada que no falla.

- Y van ocho temporadas...

Pues sí, así es. Y esperemos que sean muchas más.

Mil y una: «Queremos quitarle capas a la vida y quedarnos con lo esencial»

Ana Poquet, presentadora

- ¿Qué pasará en Información TV los viernes por la noche?

Mejor, quiénes pasarán? «En Mil y Una» seguimos empeñados en desconectar, en desintoxicarnos de la semana con temas más amables y entretener a través de personajes muy variopintos. Algunos conocidos, otros no tanto, pero todos ellos hacen cosas interesantes. Sociedad, moda, arte, y ¡cero política! En «Mil y Una» no nos interesan los políticos.

- ¿Están vetados?

¡No! ¡En absoluto! Me he explicado mal, mejor si digo que no nos interesa la política. Por ello, quizá venga alguno algún día. Pero no a vendernos su libro encorsetado en su rol y sí a que nos deje rascar y descubrir otras facetas totalmente desconocidas. No sabes lo que te sorprenderían las aficiones que tienen algunos ¡Los hay con mucho arte!

- ¿Cómo se presenta la nueva temporada?

¡Sobre todo con mucha ilusión y ganas! Seguimos con el mismo formato. En la primera parte, una entrevista con un invitado, en un ambiente íntimo, en un tono fresco y sereno, con el objetivo de que reine la naturalidad.

En la segunda, hablaremos con varios invitados de los eventos sociales más importantes de Alicante y provincia. Queremos quitarle capas a la vida y quedarnos con lo esencial: aquello que nos hace sentir bien.