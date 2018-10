"Las mujeres debemos salir de nuestra zona de confort y saltar nuestros límites"

María Tomasa Rives es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Cuenta con un Máster en Auditoría de Cuentas, un Programa de Desarrollo de Liderazgo por ESADE, Certificado Internacional de Asesoramiento y Diploma de Postgrado de Asesoramiento Financiero.

Actualmente realiza un programa de Leadership Certificate, realizado por Financial Times - Instituto Empresa Business School Corportate Learning Alliance.

Los primeros años de su vida laboral fueron en el sector privado como asesora fiscal, contable y auditoría. Desde 1999 ha dedicado su trayectoria en CaixaBank, 20 años dedicados al mundo financiero, como empleada, subdirectora, directora y casi 10 años como Directora de Área de Negocio, pasando por las direcciones de las comarcas de Orihuela, San Vicente del Raspeig, Marina Baixa y actualmente Medio Vinalopó y Elche.

¿Cuál es la clave del éxito profesional? ¿Qué le guía en su día a día?

La clave del éxito es creer en ti y que todo es posible. Me encantaría que esta entrevista pueda servir para que otras mujeres piensen en ellas y en sus sueños. Lo que piensas crea experiencias que se acumulan. Proyecta tu mente, lucha por aquello que quieres, lo visualizarás y con esfuerzo y trabajo, lo podrás conseguir.

Pero no todo es fácil, es un camino bacheado, es posible, pero pensando, diseñando la estrategia, poniéndola en marcha, analizando las desviaciones con puntos de control y sobre todo, con mucho trabajo y esfuerzo, es posible conseguir cualquier resultado.

Los que me conocen saben que soy muy cerebral y sistemática para cualquier proyecto y si hay una clave es la pasión por todo aquello que haces.

Ser mujer, ¿ha sido un problema para su crecimiento profesional?

No, ¡en absoluto! Soy una mujer de retos y de aspiraciones, donde la autoestima y la confianza en una misma son importantes. Además de ello, he encontrado un hobby al que dedico muchas horas cada día, que es mi trabajo. Es una suerte que CaixaBank forme parte de mi vida.

CaixaBank no es solo un banco, una empresa, es un conjunto de valores sociales que nos hacen sentir especiales y diferentes con los demás y con la sociedad.

Sinceramente, mirando CaixaBank nunca me habría planteado tener que hablar sobre programas de diversidad porque nunca he percibido diferencias de género. Llevo casi 20 años en la empresa y en estos años he conocido muchas mujeres que han sido ellas mismas las que se han puesto límites en su carrera profesional.

El estigma de la mujer como esposa y madre les ha llevado a renunciar a puestos directivos sin que otros lo pudiéramos entender. De hecho hay programas específicos de acompañamiento y mentoring para hacer más fácil su desarrollo y la conciliación. En la empresa también nos ofrecen programas de ayuda familiar.

Tener el apoyo familiar ha sido vital para mi desarrollo profesional.

¿Es necesaria la diversidad en los puestos de alta responsabilidad?

Hoy en día está de moda hablar de diversidad y de paridad en alta dirección, incluso hay foros en los que indican que hay que ascender a mujeres y no hablan de lo más importante, de meritocracia, talento y formación.

La diversidad promueve el talento, hay que hablar de diversidad de género, de funcionalidad, de edad, de creencias€ somos diversos, somos diferentes, ¡por supuesto! Y la diversidad crea riqueza de talento en las organizaciones, somos complementarios, hombres y mujeres. Creando equipos directivos diversos estaremos enriqueciendo las empresas y las organizaciones.

"El mundo se enfrenta a un desperdicio de talento al no actuar con rapidez para frenar la desigualdad de género. Esto podría poner el crecimiento económico en riesgo y privar a las economías de la oportunidad de desarrollarse" Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial.

¿Cómo es su conciliación con la vida familiar? ¿Puede compaginarla con sus tareas profesionales?

Todo se puede organizar. Lo importante es tu salud mental y no llevar los problemas o tensiones diarias a casa. Dedicarte un espacio a ti misma, el deporte y las sesiones de mindfulness son necesarias.

Hay que aprender a hacer y a dejar de hacer cosas, a llegar a todo lo importante y a lo imprescindible y además hacerlo con calidad. Lo más más importante para cualquier ser humano no es el trabajo, ni ser directivo, lo más importante es la familia, eso hay que tenerlo claro.

Dedico cada día muchas horas al trabajo pero puedo decir que cuando llego a casa, mis hijos, mi marido y mi familia son lo más importante y enriquecedor del día. Comparto cada fin de semana comidas familiares con mis padres, hermanos, sobrinos€. y disfruto, claro que si, ¡y mucho!

Desconecto total y perfectamente porque me siento segura de mí misma, de que lo que hago, lo hago con equilibrio y con la tranquilidad de dar cada día lo mejor de mí. Vive cada día como si fuera el último de tu vida y la pasión en cada minuto estará asegurada.

¿Qué acciones pone en marcha CaixaBank para apoyar la diversidad?

CaixaBank es una empresa socialmente responsable. Dentro del Plan Estratégico 2015-2018 uno de los retos establecidos en materia de recursos humanos es: Reforzar la cultura de la meritocracia y diversidad.

Hay programas y acciones dirigidas a reforzar el rol de las mujeres en la entidad, con formación y Programas de Desarrollo Directivo para mujeres en IESE, Programa Promociona en ESADE y mentoring femenino.

Se contribuye también incluyendo la diversidad en la promoción directiva, en el comité de talento, asegurando la igualdad retributiva, fomentando las políticas de flexibilidad y asegurando la diversidad en programas pre-directivos. Además de flexibilidad horaria, trabajo en movilidad€ Como le decía antes, CaixaBank es una entidad comprometida con la diversidad y promueve tanto de forma interna como externa estos valores en la sociedad.

La presencia de la mujer en cargos directivos todavía es baja en España, ¿Por qué sigue pasando?

La mayoría de las empresas reconocen que es necesario avanzar en estos datos en la sociedad pero todavía no lo tienen como una prioridad. Tienen programas de diversidad y unas presentaciones fantásticas, pero realmente quedan en los despachos.

Hace falta poner un reto y seguirlo para cumplirlo como cualquier otro objetivo dentro de una empresa. Además de ello la incorporación de la mujer en la universidad ha sido más tardía.

Actualmente ya más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres, aunque hace falta mejorar las cifras en carreras tecnológicas. La formación y la educación son la clave para la transformación de la sociedad, son la base del crecimiento y es ahí donde debemos fomentar e incrementar los esfuerzos. CaixaBank lidera, apoya la diversidad y lo demuestra, tiene el 39,1% de mujeres en puestos de dirección cuando la UE está en un 26% y España en un 27%.

¿Cómo crees que pueden ayudar las nuevas tecnologías?

Vivimos en un mundo digital que lo mejor que tiene es que la información es de todos y está al servicio de todos con un solo click, lo que hará aumentar el talento. La movilidad en CaixaBank es un hecho, todos los empleados del banco podemos trabajar desde cualquier lugar. Mi despacho es el coche, un Smartpc y un móvil. Las empresas eficientes no gestionan por presencia, gestionan por eficacia y eficiencia y la nuestra eso es una realidad.

¿Cuándo dejaremos de hablar de desigualdad laboral?

Cuando las empresas, los empresarios y los altos directivos, que la mayoría son hombres, se den cuenta de lo que se pierden en términos de rentabilidad por no incorporar mujeres a cargos directivos. Una empresa con diversidad mejora su rentabilidad.

Hacen falta más empresas como CaixaBank, con flexibilidad de horario, permisos, conciliación, una empresa que crea igualdad de oportunidades, empresas que impacten en la sociedad, de forma que su ejemplo se traslade al resto.

¿Nos podría adelantar algo de su ponencia en eWoman?

Hablaré sobre lo que hemos estado comentando en esta entrevista y en particular de mi experiencia y mi equilibrio entre vida personal y profesional. Me gustaría hablar del liderazgo emocional con el que la mujer puede transformar la sociedad y también de la capacidad de impactar y de influir, de nuestra fuerza como mujeres y directivas, para que por medio del trabajo colaborativo mejoremos y potenciemos nuestro futuro y el de nuestras generaciones.

Algunos consejos para mujeres

Tenemos que salir de nuestra zona de confort y saltar nuestros límites. Todo lo que puedas soñar lo puedes hacer, solo hay que querer hacerlo. Las cosas no llegan solas, hay que trabajar y para ello, necesitamos modelarnos, con la sociedad, con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, empleados, no solo con nuestros equipos.

Tenemos la responsabilidad de crear un futuro y una mejor sociedad y más diversa para nuestras hijas y descendientes. Tenemos la responsabilidad de abrir caminos fuertes y sólidos para que no tengan que plantearse estos temas.

Somos diversos, hombres y mujeres, somos complementarios y necesarios para el desarrollo y juntos debemos crecer en una sociedad más justa, más diversa y más igualitaria. No sabemos cómo será el futuro, lo que sí podemos hacer es CREARLO.