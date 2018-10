Un poble plural i acollidor

Un nou 9 d'octubre celebrem hui els valencians i les valencianes. El Dia de la Comunitat Valenciana és un dia en què festegem ser qui som, celebrem amb orgull la nostra identitat i fem valdre les nostres senyes, els valors que ens defineixen i totes eixes singularitats que ens configuren com a poble.

Un poble plural, acollidor, replet de talent i de capacitat. Com cada any, l'Ajuntament d'Elx ha preparat un acte institucional en el qual reconeixem el caràcter il·licità més autèntic i allò que ens ompli d'orgull.

Eixes persones i expressions de la nostra societat que contribueixen a engrandir-la i en esta ocasió la corporació municipal hem pensat que teníem un deute amb certes persones i col·lectius que mereixen com a mínim, un reconeixement institucional, el nostre agraïment i tot el nostre suport.

Les germanes González Beltran, Helia i Alicia, que tant hi han contribuït al món cultural i artístic il·licità, hui són reconegudes pel seu ajuntament en uns moments en els quals som espectadors i espectadores del drama de les persones migrants que vénen a buscar refugi a Europa, esperançats per trobar una vida millor i que per a tal propòsit fins i tot perden la vida.

Ambdues germanes que hui reben la Medalla de Plata del Bimil·lenari, començaren l'any 1939 l'exili involuntari d'una dècada a l'Algèria sent soles unes xiquetes i hui el seu cas pot ser clarificador per a molta gent de la malaurada repetició de la història i del valor de l'acolliment.

I per què el valencià és un territori obert, solidari i inclusiu, la Generalitat Valenciana atorgarà dins de les seues distincions pel 9 d'octubre l'Alta Distinció a l'operació Esperanza Mediterránea del dispositiu Aquarius que este estiu va acollir a les 629 persones migrants en una acció de rescat composta per 2.320 professionals. Un reconeixement a la valentia i la solidaritat d'este territori i els ideals que ens guien i que volem que ens caracteritzen.

També hui Elx concedeix la medalla de plata a l'expressió artística 'Presas', l'obra de teatre amateur que ha dirigit l'il·licità José Luis Más i que ha estat una revolució en el panorama teatral nacional. La història que interpreten les companyies de teatre locals Carafur i la Baranda narren la desferradora història d'un grup de dones que es troben empresonades en els anys 40 per acusacions poc consistents i amb l'única esperança de ser indultades pels seus propis opressors.

L'esport il·licità també estarà hui reconegut amb la Medalla de Plata del Bimil·lenari en diverses modalitats i de la mà de cinc protagonistes: José Oliver Hernández, campió del món junior amb la selecció espanyola d'handbol; Manuel Sánchez Aldeguer, campió del món de ciclisme Mountain Bike M30; Kiko Martínez Sánchez, campió del món i europeu de boxa en la categoria super gall; Francisco José Lozano Ortega, campió d'Europa de karate adaptat, el primer espanyol en esta modalitat d'esport; i Francisco Martín Díaz, campió d'Europa 2018 de 30 km marxa en ruta.

I el Ram d'Or és per a Pilar Sánchez, la ballarina i coreògrafa il·licitana per la seua contribució a la dansa sobretot a Elx, gràcies a la seua impecable trajectòria, a la seua escola de dansa que hui té 55 anys i que fou fundada per la primera espanyola amb estudis superiors de dansa clàssica en la prestigiosa acadèmia francesa Associació Francesa de Mestres de Dansa Clàssica, que distingeix l'excel·lència en l'ensenyança del ballet clàssic.

En definitiva, necessitem molts 9 d'octubre per premiar les contribucions de tants il·licitans i tantes il·licitanes, la capacitat indiscutible del territori valencià que no vol ser més que ningú però tampoc menys que la resta. Una terra que reclama atenció i justícia perquè el 9 d'octubre també és un dia de reivindicació, de demanar el tracte just que tanta falta fa i que tantes oportunitats donaria a esta terra plena de talent.

Hui el president del Govern, Pedro Sánchez, participarà en les activitats preparades pel Consell pel 9 d'octubre, acompanyarà als valencians i les valencianes en el nostre dia i serà una bona ocasió perquè comprove de primera mà tota la nostra capacitat.

Enhorabona a les persones guardonades hui, alegria i reivindicació!