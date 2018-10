Los orígenes de la Generalitat ¿De dónde proviene su nombre?

La Diputació del General o Generalitat, como institución permanente, se constituyó en el año 1418 con la misión casi exclusiva de administrar el denominado impuesto de las generalidades, un tributo aprobado en Las Cortes del Reino de Valencia de 1362 para recaudar dinero y poder hacer frente a la guerra castellano-aragonesa, la denominada guerra de los dos Pedros (1356-1369). Y es que la aprobación de este nuevo impuesto venía a suplir la insuficiencia de recursos de la Corona en un periodo marcado por los estragos del conflicto armado.

Este impuesto denominado de generalidades es, precisamente, el origen del nombre de la Generalitat. Este nuevo tributo llevaba tal nombre porque se cobraba con carácter general e indistintamente de todos, ya que se impuso por todo el Reino de Valencia. En concreto, el impuesto de las generalidades eran tributos indirectos que gravaban la importación, exportación y la compra y consumo de diversos productos, recayendo sobre pieles, lanas, aceites, almendras, cera, arroz, lino, tintes, especies, vino, tejidos, sal, madera, etc.

Este impuesto se afianzó después de la guerra castellano-aragonesa y se prolongó en el tiempo. Debido a ello, y para llevar a cabo su correcta gestión y administración, «la primera misión de la Diputació consistió en recaudar y administrar los ingresos procedentes de algunos impuestos (los llamamos ahora indirectos), con que formar el «donatiu» («proferta») que las Cortes hubiesen votado para la Hacienda Real.

De estos impuestos no estaba exenta ninguna persona. En las Cortes de 1418 la Diputació obtuvo la competencia exclusiva para recaudar y gestionar la oferta o donativo y la habilitación legal necesaria para gestionar la hacienda y bienes del General, según explica José Sarrión Guald en su trabajo La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia.

Es, por tanto, en las las Cortes de 1418 cuando nace la hacienda del reino que tiene personalidad jurídica propia. «Al servicio y gestión de esa hacienda se eligen unos diputados y otros oficiales que hacen efectivos, gestionan y defienden los derechos del General y que pueden ´castigar los fraudantes los derechos del dicho General», explica en su trabajo José Sarrión Guald.

En concreto, la Diputació del General la integraban seis diputados, dos por cada estamento de la época: nobiliario, eclesiástico y real, auxiliados por una serie de oficiales: clavarios, administradores, contadores,...

Según lo acordado en las Corts de 1418, que regularon definitivamente la institución, sus miembros se renovaban cada tres años sin esperar a la reunión de las nuevas Cortes ya que los diputados que acababan su mandato eran quienes nombraban a sus sustitutos.

De esta primera función puramente fiscal, las funciones de la Diputació del General o Generalitat superaron lo estrictamente económico para ir cobrando una dimensión política, lo que al principio provocó el enfrentamiento con la ciudad de Valencia, ya que sus dirigentes, denominados jurats, pensaban que la institución les iba restar protagonismo e influencia en el reino.

La activa y poderosa Diputación del General valenciana del siglo XV va dejando paso, en el siglo XVI, a una institución más debilitada tanto desde el punto de vista de su poder como de las competencias que asume. El causante del declive de la Generalitat fue el contrapoder que formaban los nobles, el patriciado urbano que gobernaba las principales ciudades del Regne y-en menor medida- los representantes eclesiásticos, según explica en una entrevista de 2012 José Castillo del Carpio, autor de una tesis doctoral sobre la primera Generalitat premiada en la categoría de Derecho Histórico de los premios ´Savis en Dret´ en 2012

Los llamados estamentos no aceptaban que la representación política del Reino de Valencia la ostentara la Generalitat al considerar que estaba demasiado interferida por el Rey. Por ello, dinamitaron la institución, provocando que el cuerpo político valenciano se dividiera y permitiendo que no existiera una voz unitaria entre la Generalitat, los nobles y las ciudades, al contrario de lo que sucedió en Cataluña y Aragón.

El comienzo del fin de las instituciones en el Reino de Valencia

Por ello cuando en los siglos XVI y XVII la Corona daba órdenes o pedía dinero para hacer guerras, en Cataluña y Aragón hubo sublevaciones, mientras que en Valencia no hubo resistencia al no tener fuerza la Generalitat, según explica José Castillo de Carpio. Esta debilidad mermó las finanzas valencianas y propició que tras la batalla de Almansa de 1707. «Aragón y Cataluña sí recuperaron su derecho civil foral mientras que Valencia no tuvo en el siglo XVIII un poder de reacción para conseguir la recuperación de su derecho foral», según José María Castillo del Carpio.

Ante esta situación, la Diputació del General, antiguo nombre de la Generalitat, volvió a sus orígenes y sólo se encargó de recaudar impuestos que cedía a las diferentes instituciones que nobles, patriciado urbano e Iglesia crearon, siendo imposible representar al Reino de Valencia. En esta situación y con estos cometidos, la Diputació del General, como el resto de las instituciones del Reino de Valencia, fue como consecuencia de la promulgación el 29 de junio de 1707 por Felipe V del Decreto de Nueva Planta en plena Guerra de Sucesión.

El donatiu: el impuesto antecedente a las generalidades

El antecedente de la Diputació del General o Generalitat fueron las comisiones nombradas por las Cortes del Reino de Valencia o Corts de 1329 y 1342-43 para recaudar el donatiu ('donativo': impuesto extraordinario) aprobado en las mismas y que se disolvieron una vez cumplida la misión.

No obstante, los primeros donativos datan de 1271, año en el que se recaudan mediante derrama, basada en la riqueza de los contribuyentes y vertebrada en torno a los municipios (A. J. Mira, P. Viciano y J. V. García), ya que eran los únicos que disponían de los mecanismos para su aplicación en esa época. Los impuestos generales sobre el consumo, que utilizan como referente las sisas municipales y sobre los que los municipios ejercen un cierto control, aunque se aplican en 1289, no se impondrán hasta 1329.

Las guerras de la segunda mitad del siglo XIV, que hacen del donativo su objetivo prioritario, introducen impuestos más acordes con la realidad económica del momento (las generalidades, en la asamblea de 1362-63) de cuya gestión se ocupan.

Estos gravámenes, surgidos en el marco de los estados peninsulares de la Corona, consiguen un triple objetivo: aumentar los ingresos, dar respuesta a las quejas de los contribuyentes sobre los tributos que inciden sobre el consumo y desviar las cargas a otras actividades, como la manufactura y el comercio. Las Cortes, al liberar la fiscalidad del municipio y el reino del control de la monarquía, están en el origen de lo que se ha dado en llamar el «nacimiento» del Estado.

