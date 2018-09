La perla del Mediterráneo cumple 50 años

Fundado en 1968, el Hotel Servigroup Montíboli cumple este año su cincuenta aniversario. Tras la adquisición del hotel por parte de Hoteles Servigroup en el año 1989, y fiel a la filosofía del grupo, el hotel ha ido acometiendo reformas y ampliaciones en sus instalaciones en aras de mejorar el producto.

En cuanto a las habitaciones, en el año 1998 se reformó la zona romántica de la Torre Paradís con nuevas suites con nombres de estrellas y piscina particular. Cinco años después se crearon 30 nuevas habitaciones en el ala oeste del hotel, en la zona denominada «moderna».

En 2006 la iluminación y las vistas del hotel se modificaron completamente tras instalar grandes cristaleras en la zona de recepción, restaurante y otras zonas, abriendo aún más el establecimiento a la luz y al mar Mediterráneo.

El spa se amplió en 2009 con la creación de una piscina lúdica con diversos chorros de hidromasajes, nuevas salas de masajes y tratamientos corporales, mejorando el abanico de servicios.

Las últimas reformas que se acometieron el pasado año 2017 comprendieron el bar La Proa de la piscina, y para la celebración de eventos y ocasiones especiales se redecoró el salón Minarete.

Por último, siguiendo su línea de modernización, a medidados del próximo mes de noviembre el hotel cerrará sus puertas para redecorar y actualizar sus instalaciones.

Servigroup

Fundada a principios de los setenta por José Mª Caballé esta cadena, especializada en turismo de sol y playa, cuenta en la actualidad con 18 establecimientos repartidos entre Villajoyosa, Orihuela Costa, La Manga del Mar Menor, Peñíscola, Alcocéber, Benicasim, Oropesa del Mar, Mojácar y Benidorm, localidad donde también se ubican su central de reservas y su propia central de compras y suministros. En total, más de 8.500 camas repartidas en sus establecimientos de la costa mediterránea española.

Los inicios de Hoteles Servigroup se remontan a 1969, cuando un joven y emprendedor director de hotel, José Mª Caballé, se traslada de la Costa Brava a Benidorm para establecer una nueva compañía en una zona turística que se presentaba con muchas posibilidades. La primera sociedad y embrión de la actual cadena fue Servihotel, hoy en día central de compras y administración del grupo.

Con la compra de terrenos, construcción de los primeros hoteles y posterior adquisición y venta de otros establecimientos, se fue fraguando esta aventura empresarial que se puede resumir en tres etapas: los diez primeros años fueron los de creación y consolidación de las empresas; diez más de la participación de su fundador en aras de ejercer su propia política empresarial; y los últimos diez años en la afirmación de «mínimos dividendos, reinvertir en reformar y actualizar el producto y dar un buen servicio».

En 2003 el grupo se extendió más allá de la Comunidad Valenciana adquiriendo dos establecimientos de 4 estrellas en Mojácar, Servigroup Marina Playa y Servigroup Marina Mar. A mediados de 2005 adquirió Servigroup Pueblo Benidorm de tres estrellas y más de 1.000 plazas. En 2011 el grupo se consolida como líder en la Comunidad Valenciana con la adquisición del Hotel Servigroup Romana, de tres estrellas en Alcocéber (Castellón), y el hotel Servigroup Galúa, en la Manga del Mar Menor (Murcia). Las últimas adquisiciones, este año, han sido en Benicasim (Castellón) el Hotel Servigroup Trinimar, en primera línea de playa, y el Hotel Koral Bech (Oropesa del Mar), actualmente en proceso de reforma y que abrirá sus puertas en la Semana Santa de 2019.

La filosofía de la cadena siempre se ha basado en ofrecer la mejor relación calidad-precio y en un interés preponderante en perfeccionar el producto. Como gratificante resultado Servigroup obtiene un alto nivel de satisfacción y fidelidad de la clientela, principalmente de nacionalidad inglesa y española, y buena muestra de ello son los premios que recibe cada año.

Premios de Hoteles Servigroup

Hoteles Servigroup cuenta con 500 premios en su palmarés otorgados por los principales operadores turísticos europeos (Jet2 Holidays, David Urquhart, entre otros), instituciones americanas, organismos oficiales y las principales plataformas de viajes on line, Tripaddvisor o Booking, así como prestigiosos reconocimientos del Ministerio de Turismo y la Cámara de Comercio.

Asimismo los hoteles cuentan con la certificación ISO-9001-2015 que otorga AENOR correspondiente a las normas que regulan la calidad en los servicios de alojamiento y restauración. Así como su equivalente internacional IQNet Quality System, otorgado por IQNet y Aenor.

Su dilatada experiencia en el negocio de la hostelería han situado al grupo en la relación calidad-precio a la cabeza del mundo del turismo.

Jean Marc Sanz, jefe de cocina del Hotel Servigroup Montíboli

Nacido en Ardèche (Francia), este joven y a la vez experimentado cocinero creció en contacto con el campo y los productos naturales. Su vocación gastronómica le viene de familia y, una vez terminados los estudios de hostelería, comenzó a trabajar en restaurantes de la asociación Relais & Château, destacando su paso por el restaurante de Paul Bocuse, uno de los cocineros más famosos del mundo.



Jean Marc Sanz trabajó después en otros establecimientos de lujo en las Bahamas, los Alpes y la Costa Azul, parapor lo que ha tenido un estrecho contacto con la cocina tradicional alicantina. Jean Marc Sanz se incorporó como

Destacar que siempre ha trabajado en establecimientos con una, dos o tres estrellas Michelín.

José Mª Caballé Horta, empresario hotelero

Presidente y fundador de Hoteles Servigroup entra en contacto con el mundo del turismo a los 18 años en su Girona natal. Fue uno de los directores de hotel más jóvenes de España, habiendo regentando a los 20 años establecimientos de tres estrellas en Lloret de Mar, en la Costa Brava.

A principios de los años setenta se traslada a Benidorm, fundando su primera sociedad con el nombre Servihotel, embrión del actual Hoteles Servigroup. Hoy es una cadena hotelera líder en la Comunidad Valenciana, especializada en turismo de sol y playa con 18 establecimientos y alrededor de diez mil plazas hoteleras repartidas por la costa Mediterránea, entre Villajoyosa, Playas de Orihuela, Peñíscola, Alcocéber, Benicasim, Mojácar, La Manga del Mar Menor y Benidorm, ciudad donde se ubica la central logística de reservas, compras, suministros y administración. El grupo de empresas integradas en su grupo hotelero ofrece empleo directo a más de dos mil personas en temporada alta y factura anualmente sobre los ciento veinte millones de euros. En su faceta internacional inauguró en 2012 un hotel de cuatro estrellas en la ciudad de Manizales, Colombia, bautizado como Hotel Benidorm. Su última adquisición es el Hotel Servigroup Trinimar de Benicasim (Castellón), que abrió sus puertas este verano.

José Mª Caballé es titulado en Administración de Empresas y Estudios Turísticos, y habla inglés, francés y alemán, habiendo realizado además cursos de turismo y de economía en la Universidad de Georgetown (Washington), asesoramiento en Inversiones Financieras en extracciones Petrolíferas de Oklahoma USA y en Inversiones Hoteleras de la extinta banca privada suiza Banque Ormond Burrus.

Ha formado parte de la patronal Hosbec (Benidorm), de la Cámara de Comercio de Alicante, del Consejo de Turismo de la Comunidad Valenciana, de la Asociación de Empresarios Española (AVE), miembro del Consejo de Turismo Cierval, Consejero de IFA de Alicante, miembro del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante y del Ayuntamiento de Benidorm.

A nivel personal, cuenta con la medalla de oro de AICO (Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio), premio a la promoción y desarrollo de la Cámara de Comercio de Alicante, premio Importante de INFORMACIÓN, medalla de plata del Sindicato Nacional de Hostelería y Turismo, premio honorífico de la asociación Jeturbe de Benidorm, insignia de plata de Hosbec, premio «Pedro Zaragoza Orts» otorgado por la Asociación alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo (AAPET), Índalo de Oro, otorgado por el Ayuntamiento de Mojácar, por contribuir con el desarrollo turístico de la ciudad, donde el grupo tiene dos hoteles; premio del Ayuntamiento de Benidorm; Comendador e Hijo Ilustre de la ciudad Manizales (Colombia) otorgado por el Ayuntamiento de Manizales, por su compromiso con el desarrollo turístico de la ciudad y por su colaboración en el hermanamiento de las dos ciudades (Manizales y Benidorm); premio de la Universidad de Alicante por su trayectoria profesional; Doctor Honoris Causa en Administración de Empresas por su trayectoria empresarial por «The Constantinian University» de con sede en EE UU, Escudo de Caldas en honor al mérito por parte del gobernador de Caldas (Colombia). Medalla de Oro y Diamantes de la Cámara de Comercio de Alicante en reconocimiento a su carrera empresarial. Y el reciente reconocimiento por parte de Cotelco por su apoyo en el desarrollo del turismo en Caldas, así como por la generación de empleo y un mayor crecimiento social y económico de la región.

Otra de sus grandes pasiones es volar. Es piloto de aviación desde 1973 y cuenta con cinco mil horas de vuelo.

Hoteles Servigroup ha conseguido gratificantes resultados por el alto nivel de satisfacción y fidelidad de la clientela además de cosechar 500 premios y certificaciones de manos de los operadores turísticos con los que ha trabajado, de grandes portales de viajes y de instituciones públicas.

Best wishes: Paul McCartney - CANTANTE

En el año 1972, la estrella de Liverpool buscaba un tranquilo hotel cerca de Benidorm en el que poder relajarse con su esposa y su bebé, y que les sirviese como inspiración para seguir componiendo.

Así fue como Paul McCartney llegó al Montíboli. Aquella fue su primera estancia, alojándose con su esposa Linda McCartney y con su bebé, Stella McCartney de pocos meses. Aquí compuso el «polémico» tema Hi, Hi, Hi, que formó parte de su siguiente disco junto a los Wings, la banda a la que se unió un año más tarde de disolverse The Beatles, y en la que también se encontraba su esposa (Linda McCartney colaboraba en la banda con los coros, los teclados y la percusión). El tema alcanzó el número 1 de las listas españolas durante cinco semanas y también del Hot 100 de los Estados Unidos.

Según cuentan Linda y Paul, pasaban largas horas componiendo su tema en el Montíboli, al tiempo que combinaban el descanso y relax en la playa La Caleta de Villajoyosa.

Pero Paul McCartney, además de manifestar en repetidas ocasiones un vínculo especial con España y con todo lo que tenía relación con nuestro país, compuso años más tarde una canción a la que ponía por nombre «Hotel in Benidorm».

Pocos días después de alojarse en el hotel, el matrimonio daba inicio a una larga y exitosa gira junto a los Wings.



La ficha

Situado sobre un acantilado y dominando el Mediterráneo, a 3 Km del centro de la vila joiosa, rodeado de jardines y dos playas, una de ellas naturista

Dos piscinas exteriores

85 habitaciones con terraza con vistas al mar y equipadas con todas las comodidades. Habitaciones dobles estándar, dobles superiores, bungalows, Junior Suites y Suite presidencial

3 restaurantes: Emperador, Terraza Alhambra y, solo para eventos, Minarete

Actividades deportivas y de relax, pista de tenis, gimnasio y Centro Wellness & Spa (piscina lúdica, camas de hidromasajes, jacuzzi, sauna, baño turco, masajes relajantes y terapéuticos, tratamientos corporales y faciales)

Salones para convenciones y reuniones de trabajo

Salón-bar Alhambra con recreación nocturna de las constelaciones

Conexión wifi gratuita

Ascensores con bajada a pie de playa

Parking y garajes privados: 105 plazas



Opiniones

"Si el sitio es importante, seguramente vosotros conseguís el milagro: sentirte bien, gracias a vosotros y al mar", Paloma San Basilio, cantante.

"Para el hotel el Montiboli, donde la tranquilidad es norma, y el buen comer es una regla fija, y todo ello con la mejor situación en ésta bella costa€", Manolo Santana tenista.

"Al hotel Montiboli de su amigo€", Victor Manuel, cantante.

"Si necesito un lugar donde sentirme como en algunas ocasiones requiero, no lo dudaría. Un lugar donde la belleza, la tranquilidad, la amabilidad reina y el lugar que aconsejaría a mis mejores amigas, es este. Gracias por su empeño para lograr un paraíso, que por su trabajo existe en nuestra tierra", Mariló Montero periodista/presentadora.

"Un lugar en el que uno no se cansa de descansar", José Luis Coll.

"Ojalá que los momentos tan maravillosos que he pasado en Montiboli se vuelvan a repetir en un futuro no muy lejano con un fuerte abrazo y cariño.", Silvia Jato presentadora

"A toda la familia del Montíboli, con todo mi cariño", Kike Dacosta, cocinero.

También hay dedicatorias de: Rosario Flores, Cristina Hoyos, Severo Ochoa, Segrelles, Dúo Dinámico, Jesús Hermida, José María Manzanares, Dámaso Alonso, Delso, etc.