¿Por qué es importante contratar solo a instaladores homologados?

Es normal que cuando confiamos en alguien para que realice arreglos o instalaciones de aire acondicionado, alguna instalación de gas, eléctrica o de fontanería en nuestro hogar, negocio, o comunidad de propietarios, nos asalten miedos y dudas acerca del trabajo que se va a llevar a cabo. Nos preguntamos quién será esa persona encargada de arreglar aquel desperfecto y si, realmente, trabajará bien o nos dará más quebraderos de cabeza que soluciones.

Es normal que cuando confiamos en alguien para que realice arreglos o instalaciones de aire acondicionado, alguna instalación de gas en el hogar, negocio, o comunidad de propietarios, nos asalten miedos y dudas acerca del trabajo que se va a llevar a cabo. Nos preguntamos quién será esa persona encargada de arreglar aquel desperfecto y si, realmente, trabajará bien o nos dará más quebraderos de cabeza que soluciones.

No obstante, si el instalador es profesional, atento, cuidadoso, limpio y se preocupa por la calidad del trabajo realizado, la experiencia con esta persona será muy satisfactoria y probablemente repitas y la recomiendes a tu círculo de familiares y amigos.



Es fundamental que un instalador esté homologado porque...

De esta forma, se pretende evitar, en la medida de lo posible, que el usuario se vea perjudicado por el hecho de contratar con una empresa que no reúna estas condiciones, evitando así que no pueda contar con la documentación técnica necesaria y obligatoria (certificado de instalación, certificado de revisión, etc.) para poder legalizar una instalación en la Conselleria.

Además, es peligroso trabajar con personas sin homologación porque puede haber problemas a la hora de contratar un suministro de energía, superar una inspección técnica obligatoria, optar a una ayuda oficial para la renovación de instalaciones, o incluso, puedes quedarte sin la cobertura de un seguro en caso de desperfecto.





Claves a tener en cuenta a la hora de seleccionar a un instalador

Ante todo, y en primer lugar, que sea un instalador homologado, certificado y cualificado, que tenga experiencia, que cuente con buenas referencias, que cumpla con la legalidad, que este al día de sus obligaciones fiscales, que posea un seguro adecuado y que tenga asegurado a su personal, que tenga un trato agradable y, por supuesto, que cause las mínimas molestias.

¿Qué necesita un instalador para homologarse?

La forma más común es obtener un Certificado de Profesionalidad. Se trata de una acreditación oficial que certifica que la persona que lo posee tiene los conocimientos y las habilidades para desarrollar una actividad laboral determinada, es decir está cualificada. Y puede hacerlo a través de dos vías:

1. Formación, por la superación de todos los módulos formativos asociados al certificado de profesionalidad correspondiente o por realizar programas de formación en alternancia con el empleo, con los contenidos de los certificados de profesionalidad.

2. Experiencia profesional y formación no formal, mediante los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

El centro de formación de FEMPA cuenta con una amplísima lista de acreditaciones para impartir estos certificados. Puedes consultar toda la información al respecto en su sitio web.

Además, desde la Federación de Asociaciones de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Agua Caliente Sanitaria, Frío Industrial, Protección Contra Incendios, Gases, Otros Fluidos y Energías Alternativas de la Comunidad Valenciana, y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, se ha creado una base de datos de Economía, Industria, Turismo y Empleo de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, que cumplen con los requisitos y exigencias establecidos en los distintos reglamentos de seguridad industrial.

¿El objetivo? que sea un punto de información veraz, actual y de confianza para los consumidores y usuarios que necesiten, en cualquier momento, localizar una empresa instaladora o mantenedora con el fin de contratar sus servicios.