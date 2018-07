Si te pican los mosquitos o detectas un foco, llama a este teléfono para que inspeccionen la zona

Entre los insectos más molestos para la población, sin duda, destacan los mosquitos, que proliferan en las ciudades con la llegada del verano. Un hecho normal, ya que los insectos dependen directamente de la temperatura ambiental para acelerar sus ciclos de reproducción.

Sin embargo, y en previsión de esta situación habitual verano tras verano, la Mancomunidad de L´Alacantí se ha adelantado a los problemas y picaduras que causan los mosquitos gracias a los tratamientos preventivos que se ejecutan durante todo el año.

"Venimos realizando actuaciones de vigilancia y control desde principios de año, y esto nos permite poder afirmar que las poblaciones de mosquitos están absolutamente controladas en los municipios que conforman la Mancomunidad", indica Rubén Bueno, entomólogo de Lokímica, la empresa adjudicataria del servicio de control de vectores.

Qué hacer ante las picaduras de mosquitos en Alicante

Que la situación general pueda darse por normalizada y controlada, no quiere decir que no puedan surgir problemas puntuales por picaduras de mosquitos en zonas concretas. En palabras de Bueno, "obviamente el cero absoluto no existe, y más en el caso de los mosquitos, que son especialistas en detectar cualquier punto de agua que a simple vista pueda pasar desapercibido para las personas, y realizar allí la puesta de huevos para generar una descendencia de decenas de mosquitos más en apenas unos días".

Por eso, la Mancomunidad de L´Alacantí tiene habilitada una línea de teléfono (966 01 31 92) para que los ciudadanos puedan comunicar cualquier aviso por picaduras de mosquitos.

"Estos avisos nos permiten en ocasiones detectar nuevos focos, ya sea por acumulaciones de agua en balsas o recipientes, e incluso vertidos o fugas hídricas. Esto es posible porque hacemos una atención personalizada de cada incidencia que comunica al ciudadano, se contacta con él y se inspecciona la zona afectada", señala el entomólogo de Lokímica.

El mosquito tigre y otros tipos

El mosquito tigre (Aedes albopictus) se detectó por primera vez en la Mancomunidad de L´Alacantí en 2013. Sin embargo, además de esta especie también existen otras en la zona como el mosquito común (Culex pipiens), habitual en ramblas y acequias, o el mosquito de marjalería (Aedes caspius), también asiduo de puntos como los Saladares de Aguamarga.

Hay que tener en cuenta que el mosquito tigre destaca por ser un mosquito urbano, que tiende a desarrollarse en pequeñas acumulaciones de agua que se encuentran habitualmente en zonas ajardinadas y, en muchas ocasiones, en el interior de propiedades privadas.

Por eso es importante lanzar algunos consejos y mensajes recordatorios para la ciudadanía, como evitar los recipientes que puedan acumular agua tras las lluvias, vaciar los platos de agua acumulada en las macetas, mantener los niveles de cloro adecuados en piscinas y balsas, así como una circulación frecuente para que el agua no esté permanentemente estancada, proteger pozos y aljibes con telas mosquitera, y renovar cada 2 ó 3 días el agua de los bebederos de animales.









Las nuevas tecnologías para detectar focos de mosquitos

Rubén Bueno, también Director del Departamento de Investigación y Desarrollo de Lokímica, resalta el uso de nuevas tecnologías que se están implementando en la lucha antivectorial. "Desde el uso de drones para la rápida detección de potenciales focos de cría y también para la ejecución de tratamientos fuera de núcleos urbanos, al empleo de novedosas trampas de captura de mosquitos, pasando por el uso de nuevas tecnologías basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para poder predecir los lugares de mayor actividad de mosquitos, encontramos diferentes novedades en la campaña de control de vectores de 2018 en la Mancomunidad ."