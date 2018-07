Si te has quedado sin plaza para el curso que viene, apuesta por estos cursos de FP en Alicante

Si te has quedado a las puertas de entrar en la Universidad o no has conseguido plaza del ciclo de FP en Alicante que tenías en mente para el próximo curso, ¡no tires la toalla! A tu paso se abren nuevos caminos y alternativas a los centros públicos que tal vez no habías contemplado. Aún hay esperanza para que cumplas tu sueño y te dediques a lo que más te guste.

La Escuela de Formación Profesional de FEMPA (Federación de Empresarios del Metal de Alicante) te ofrece la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional de la mano de profesores en activo pertenecientes a cada uno de los sectores, y todo en un ambiente 100% empresarial, con el objetivo de que aumentes tus posibilidades de empleo.

Durante tu formación te vas a relacionar de forma directa con las empresas más relevantes de la provincia de Alicante, empresas que van a participar de forma activa en tu desarrollo profesional ocupándose de adaptar tus conocimientos a las necesidades reales del mercado actual.

Becas de FEMPA para ciclos de FP en Alicante

El Programa de Becas de la Escuela de FP de FEMPA facilitará tu acceso a los cursos de FP de la Escuela. FEMPA, junto a su Consejo Técnico Asesor, formado por entidades como Telefónica, Aludium, Multiscan, Nedgia (Grupo Naturgy), Repsol, Banco Sabadell, Ormazabal o Farell, ayudan económicamente con becas de hasta el 50% de su matrícula a los alumnos del centro que, acreditando los méritos y requisitos necesarios, aun no disponiendo de la capacidad económica suficiente, quieran formarse en un centro que camina hacia la excelencia.

Además, es importante destacar que estudiar un ciclo de grado superior es otra vía de acceso directo a la universidad, un paso previo que te abre las puertas hacia tu meta profesional.

Grado Superior de Administración y Finanzas

Participarás en un grupo permanentemente tutorizado y contarás con un seguimiento personalizado de tu evolución.

El contenido oficial de este ciclo se complementa con clases magistrales impartidas por entidades referentes para el tejido empresarial.

Una vez hayas finalizado con éxito tu ciclo, tendrás acceso garantizado a la Agencia de Colocación de FEMPA con inserción laboral efectiva a nivel nacional e internacional.

Más información sobre el Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

Ciclo Superior de Aplicaciones Multiplataforma

Si te gusta la informática este ciclo de FP en Aplicaciones Multiplataforma de FEMPA es el tuyo.

La metodología de este ciclo formativo se basa en la técnica learning by doing (aprender haciendo), lo que te permitirá formarte de una forma práctica, con proyectos empresariales reales e intercambiando sinergias con empresas referentes en el sector.

Durante tu formación como programador informático en la Escuela de FEMPA tendrás acceso a espacios tecnológicos y equipos informáticos de última generación que permitirán la puesta en práctica de tus conocimientos adquiridos durante el ciclo.

El contenido oficial de este ciclo se complementa con clases magistrales impartidas por empresas referentes en el sector informático y talleres sobre programación, ciberseguridad y últimas novedades tecnológicas.

Más información sobre el Ciclo Superior de Aplicaciones Multiplataforma.

Ciclos de Formación Profesional en Electricidad

La Escuela de FP de FEMPA vuelve a apostar por los ciclos de FP de electricidad con horarios compatibles con el mundo laboral. Con el Grado Medio de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas conseguirás el Carné de Instalador Autorizado en baja tensión, tanto en la categoría básica como en la de especialista.

Obtendrás una formación práctica adaptada a las necesidades reales del mercado actual en el que aprenderás, de la mano de profesionales en activo, sobre el montaje y el mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos, configurar y calcular instalaciones y equipos, elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación administrativa.

Con el Técnico Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados obtendrás directamente la condición de Instalador de Baja Tensión en la Categoría Básica y Especialista, así como el carnet de Instalador de líneas de Alta Tensión.

En estos ciclos se incluye la formación completa en prevención de riesgos laborales del sector eléctrico y obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector metal (TPCM).

Más información sobre el Grado Medio de Electricidad

Más información sobre el Grado Superior de Electricidad

Grado Superior de Gestión de ventas y espacios comerciales

El Ciclo de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales es un ciclo dirigido a estudiantes interesados en formarse en el mundo del comercio y el marketing. Una profesión con demanda de empleo en auge.

El contenido oficial de este ciclo se complementa con clases magistrales impartidas por empresas referentes en el sector sobre marketing digital.

Elaborar planes de ventas, gestionar la comercialización, organizar y controlar la implantación de productos/servicios y acciones promocionales en espacios comerciales son solo algunas de los trabajos que aprenderás a desarrollar con este ciclo.

Más información sobre el Grado Superior en Comercio.

¿Qué más ciclos ofrece la Escuela de FP de FEMPA?

Para el próximo curso 2018-2019, la Escuela de FEMPA, además de los indicados anteriormente, también ofrece los siguientes ciclos formativos:

- Ciclos formativos de Grado Medio:

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles: Cabe destacar que el 90% de los alumnos de este ciclo de FP de FEMPA ya se encuentra trabajando.

Más información

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

- Ciclos Formativos de Grado Superior:

Técnico Superior en Automoción

Más información

Técnico Superior en Automoción

Estudiar para conseguir un empleo de calidad

Desde la Agencia de Colocación de FEMPA se trabaja con los estudiantes con el objetivo de conseguir su inserción laboral.

Te contamos cómo hacerlo



Más información sobre la Escuela de FP de FEMPA.