La Nucia nomena "Fill Predilecte" al cronista Miguel Guardiola

Miguel Guardiola Fuster, cronista oficial de La Nucia, va ser nomenat "Fill Predilecte de La Nucia" per la corporació municipal per unanimitat, amb el vot a favor de totes les formacions polítiques. El ple extraordinari es va celebrar ahir dilluns, 9 de juliol a l´Ajuntament, data on es commemora la fundació del poble de La Nucia.

Miguel Guardiola va agrair el seu nomenament i el va valorar "com un estímul per a seguir treballant i investigant com a cronista i preparar nous llibres sobre la història de La Nucia". Nomenament que va dedicar emocionat a la seua dona.

El 9 de juliol de 1705 naixia La Nucia como a poble independent i en el seu 313 aniversari (1705-2018) es va realitzar aquest acte institucional a la sala de plens, on es va anomenar Miguel Guardiola com a "Fill Predilecte", "com a agraïment per la seua implicació, compromís i responsabilitat en la cultura i la recuperació de la memòria històrica i col·lectiva del seu poble"

Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, va obrir el ple extraordinari del "9 de juliol de 2018" i va donar la paraula a Pedro Lloret, regidor de Cultura, que va fer el discurs del nomenament de Miguel Guardiola com a "Fill Predilecte", en representació de totes les formacions polítiques de la corporació municipal actual.

En la seua intervenció va ressaltar que Miguel Guardiola du"quasi 40 anys treballant altruísticament pel seu poble. Investigant i buscant la història de La Nucia des de 1981, sense res a canvi. Treballant de bades i publicant llibres sobre el passat de La Nucia, que ens ajuden a entendre el nostre present i futur". Tasca que va combinar durant molt anys amb la seua faena professional de metge cardiòleg, fins la seua jubilació.

El regidor de Cultura va afirmar que era un "reconeixement just per a Miguel Guardiola, en el qual el poble de La Nucia sempre estarà en deute per la seua gran tasca com a cronista del poble".

Treball investigador

Pedro Lloret va comentar que tot el treball investigador ha estat plasmat en 10 llibres publicats: "De La Nucia a Nueva York" en 2017, "Carlistas, Republicanos y Liberales" en 2012, "25 años de La Unión Musical de La Nucía" en 2005, "Festes del segon centenari de l'Ermita de Sant Vicent del Captivador (1809-2003)" en 2003, "Vidas y Estampas" en 2002, "La Nucía (1919-1939) Crónica Social y Política" en 2000, "Lírica Tradicional Valenciana" en 1997, "Del Ayer" en 1995, "La Nucía: Apuntes para la historia" en 1986, "La Nucía: Gentes de Antaño" en 1985. La majoria dels quals han sigut publicats i editats per l´Ajuntament de La Nucia.

Després de la intervenció, el alcalde Bernabé Cano va entregar a Miguel Guardiola un pergamí i una placa commemorativa com a "Fill predilecte de La Nucia"

Miquel Guardiola en el seu discurs va agrair el nomenament "és un gran honor rebre aquesta distinció, pel teu ajuntament, al teu poble i davant de la teua gent: no es pot demanar més"

Nous projectes d´investigació i llibres sobre La Nucia

En el seu discurs Miguel Guardiola va anunciar nous projectes d´investigació i llibres sobre La Nucia. "Tinc molt avançat un llibre sobre tots els retors que han passat per La Nucia ("la clerecia en La Nucia") i un altre sobre la migració a Alger, que espere que vegen la llum a curt termini", afirmava un emocionat Miguel Guardiola, després del seu nomenament.

"Hui a un ple extraordinari hem anomenat Fill Predilecte al cronista Miguel Guardiola Fuster. Un nucier que durant quasi 40 anys ha investigat i treballat la història del nostre poble, de forma totalment altruista. Un reconeixement just i merescut pel cronista Miguel Guardiola. I quin millor dia per a fer aquest homenatge i reconeixement públic que el "9 de juliol, el Dia de La Nucia", el dia en el qual el nostre poble compleix 313 anys d´història, ja que va ser el 9 de juliol de 1705, quan La Nucia va aconseguir ser un poble independent. A més, a partir de hui, es podrà consultar tot l´Arxiu Històric Municipal via on-line", comentà Bernabé Cano, alcalde de La Nucia.