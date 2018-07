"Muchas de las multinacionales que conocemos son empresas familiares"

Aunque al hablar de una empresa familiar se nos venga a la cabeza una compañía pequeña, esto no siempre coincide. Cuando una empresa empieza a crecer y prosperar aumenta la dimensión, de forma que en muchas ocasiones deja de pertenecer a la familia que la fundó. Existen muchas empresas familiares que dieron con la clave del éxito y se han convertido en multinacionales. En España existen diferentes casos de empresas familiares que han triunfado internacionalmente como es el caso de Inditex.

¿Qué ventajas tienen las empresas familiares frente al resto?

Según los estudios más recientes, se observan algunas características distintivas de las empresas familiares como una visión orientada a largo plazo, resistencia a las crisis, preocupación por la reputación familiar y corporativa, capital humano y social conectado al contexto social en el que la empresa se desarrolla, conocimiento del negocio y cercanía entre el equipo directivo y los propietarios, lo que permite un proceso más rápido de toma de decisiones.

¿Cuáles son los conflictos más habituales en las empresas familiares?

La principal característica de las empresas familiares es la importancia de la familia, la empresa y la propiedad. Si consideramos que estos tres ejes no son estáticos, sino que evolucionan a distintos ritmos, se observan, comúnmente, conflictos derivados de la sucesión tanto en el eje de la empresa como de la familia.

¿Qué estrategia se puede adoptar en una empresa familiar para prevenir los conflictos?

Si entendemos bien estos tres ejes, por ejemplo, quiénes son las personas clave en cada uno de ellos, sus objetivos e intereses, cuáles son las estructuras de gobierno en la familia y empresa y cuál es el plan a largo plazo de la empresa familiar, podemos anticipar potenciales conflictos.

¿Cuáles son las claves para gestionar una empresa de forma eficiente?

Entender y planear no solo los objetivos de la empresa, sino también los de la familia, de los propietarios y de las personas clave en este contexto de la empresa familiar. Por ejemplo, si una empresa no tiene claro un plan a largo plazo que tenga en cuenta la transición entre las generaciones de la familia, la empresa tendrá dificultades para adaptarse a los cambios de su entorno.

¿Cuáles son las principales diferencias entre gestionar una empresa familiar y una multinacional?

Muchas veces asociamos la empresa familiar a las pequeñas empresas, lo que no necesariamente son sinónimos. Por ejemplo, muchas de las multinacionales que conocemos son empresas familiares. En España, muchas de las empresas del IBEX 35 son familiares: Inditex, Bankinter o Meliá Hoteles. En el mundo podemos citar: Volkswagen, en Alemania; Wal-Mart y Ford, en Estados Unidos; IKEA, en Suecia; Louis Vuitton, en Francia; Casio y Toyota en Japón; Samsung, en Corea; o Banco Itau y Odebrecht, en Brasil.

No debemos analizar la diferencia entre empresa familiar y multinacional, sino entre empresa familiar y no familiar, y de ahí distinguir entre empresas pequeñas, medianas o grandes de acuerdo con sus complejidades y sectores, su enfoque nacional o internacional, entre otras características organizacionales.

¿Qué ventajas ofrece el PSME?

El Programa Superior de Management Empresarial tiene tres ventajas para los empresarios y altos directivos. En primer lugar, su programa está enfocado a los gerentes generales y altos directivos y, por lo tanto, desarrollado para sus necesidades tanto en la gestión y liderazgo de personas. En segundo lugar, su claustro tiene una amplia experiencia profesional y académica, lo que permite ofrecer los conceptos y modelos más recientes y cómo implementarlos en la práctica. Por último, su orientación a directivos permite desarrollar una red de contactos regional de alto nivel.

¿Por qué es importante que los directivos que quieran seguir formándose cursen un PSME?

Por 3 razones principales. Actualizarse en los conceptos y herramientas del negocio que les permitan mejorar la competitividad de sus empresas; mejorar sus habilidades personales de liderazgo y gestión; y crear una red de contactos que permita desarrollar las asociaciones adecuadas para avanzar sus negocios.

¿Qué es PSME?

El Programa Superior de Management Empresarial (PSME), certificado por la Fundación Empresa de la Universidad de Navarra, se impartirá en el Campus Diario Información. Cuenta con la colaboración de la prestigiosa consultora Barna Consulting.

El programa tiene una duración de 200 horas, de las cuales, 160 son presenciales en sesiones de 2 días distribuidas en 10 meses.

Los días de clase serán jueves y viernes, en horario de 10:30 a 14:30 y de 15:45 a 20:00 horas para el primero y de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas para el segundo.

Los grupos son reducidos con 30 personas máximo por curso, lo que favorece una metodología basada en métodos del caso, trabajo en equipo, gamificación, herramientas multimedia o clases magistrales, entre otras. Además, los alumnos tendrán que presentar un proyecto final.

Será impartido por profesores que cuentan con gran experiencia en programas de Escuelas de Negocio (IESE, Universidad de Navarra, Universidad de Barcelona y EADA) y con profesores destacados de la FEUN.

El PSME ofrece una mejor perspectiva de la función directiva y representa un salto cualitativo en la capacidad de liderazgo. El programa está dirigido a empresarios, directores generales, gerentes y altos directivos que quieran adquirir técnicas para una gestión innovadora y efectiva que permite un mejor desarrollo del negocio.

