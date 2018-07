"Las marcas que no hablan con sus clientes están condenadas al fracaso"

- Ante el escenario digital, ¿cómo deben adaptarse las empresas?

No me gusta hablar específicamente de escenarios digitales. Es cierto que parece que todo lo que nos rodea se está digitalizando, las empresas deben pensar en cómo actuar en un nuevo entorno que engloba tanto lo tradicional como lo digital.

En un futuro próximo las personas valoraremos cada vez más las empresas que sean híbridas, las empresas que ofrezcan lo mejor del trato personal y que transmitan emociones, pero que a la vez sean capaces de disponer de las tecnologías que permitan que el usuario o cliente pueda realizar lo que desee de la forma más fácil, rápida y cómoda posible.

- ¿A qué puntos clave deben adaptarse los directivos de empresas que antes eran totalmente analógicas?

Estos directivos tienen 6 grandes retos. Adaptarse al entorno digital, deben liderar el cambio promoviendo nuevas formas de hacer y sensibilizando a sus equipos de la importancia de trabajar en nuevos entornos; y deben gestionar equipos intergeneracionales. Según Deloitte, en 2025 el 75% del personal de las empresas será millennial. Esta generación tiene un carácter muy marcado, son más inquietos y pueden ser difíciles de gestionar, pero son muy buenos tecnológica y digitalmente.

Por otro lado, convivirán con el personal más veterano pues tiene la experiencia y el conocimiento de los clientes, de la empresa, del mercado y de la competencia. Para entender al nuevo consumidor o cliente, hay que estar al día de las tendencias, de los nuevos hábitos, de cómo piensa, cómo siente y qué espera nuestro cliente para poder adaptar nuestro estilo de venta. Hay que medir más y mejor. En ocasiones, para estos directivos, las acciones digitales pueden parecer muy abstractas, pero una de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías es que todo es medible. Fomentar la formación continua en sus equipos para que puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ser competitivos en el nuevo entorno de trabajo; y por último, liderar con el ejemplo. No vale decirlo y pedirlo, si no lo haces. Aquí no valen excusas como "sé que es necesario, pero ya soy muy mayor para esto". Hay que huir de ese pensamiento y reforzar nuestra posición de liderazgo ante los nuevos retos.

- ¿Qué pasos se deben seguir para afianzar la relación entre consumidores y marcas?

Si un cliente se siente engañado, la relación se rompe. Las empresas deben comprender que los modelos de comunicación unidireccionales han quedado atrás, pasando a nuevos modelos en los que el consumidor quiere ser protagonista, quiere hablar con la marca y sentirse escuchado. Podemos ver multitud de ejemplos en redes sociales. Las marcas que no hablan con sus clientes están condenadas al fracaso.

- ¿Crees necesario incluir estrategias enfocadas a marketing digital y de contenidos desde el comienzo?

Totalmente. Sabemos que el cliente ha cambiado el modo de relacionarse con las empresas, tanto en la comunicación como en la compra. Por compartir un dato, según un estudio publicado recientemente por PWC, los consumidores otorgan la primera posición a las redes sociales y medios digitales a la hora de inspirar sus compras.

- ¿Por qué es importante que las personas que quieran seguir formándose cursen un PSME?

Todas las empresas están en un momento de importante cambio con incidencia sobre todas las áreas. En el PSME, los directivos aprenderán a desarrollar una nueva visión estratégica con perspectiva global que les ayudará a afrontar los retos actuales. El programa cuenta con un módulo exclusivamente diseñado para adquirir y ampliar conocimientos de innovación y nuevas tecnologías: Desarrollo de la Estrategia Omnicanal.

¿Qué es PSME?

El Programa Superior de Management Empresarial (PSME), certificado por la Fundación Empresa de la Universidad de Navarra, se impartirá en el Campus Diario Información. Cuenta con la colaboración de la prestigiosa consultora Barna Consulting.

El programa tiene una duración de 200 horas, de las cuales, 160 son presenciales en sesiones de 2 días distribuidas en 10 meses. Los días de clase serán jueves y viernes, en horario de 10:30 a 14:30 y de 15:45 a 20:00 horas para el primero y de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas para el segundo.

Los grupos son reducidos con 30 personas máximo por curso, lo que favorece una metodología basada en métodos del caso, trabajo en equipo, gamificación, herramientas multimedia o clases magistrales, entre otras. Además, los alumnos tendrán que presentar un proyecto final. Será impartido por profesores que cuentan con gran experiencia en programas de Escuelas de Negocio (IESE, Universidad de Navarra, Universidad de Barcelona y EADA) y con profesores destacados de la FEUN.

El PSME ofrece una mejor perspectiva de la función directiva y representa un salto cualitativo en la capacidad de liderazgo. El programa está dirigido a empresarios, directores generales, gerentes y altos directivos que quieran adquirir técnicas para una gestión innovadora y efectiva que permite un mejor desarrollo del negocio.

El 10 de julio en Diario INFORMACIÓN habrá una jornada de puertas abiertas para aquellos que quieran más información de 10:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas en la Avenida de Dr, Rico, 17 en Alicante.