"Sólo las compañías que tengan a sus directivos mejor formados, sobrevivirán"

- ¿Cuáles son los pilares de una gestión económico-financiera óptima en las pymes?

Para mí, los más importantes son: planificación, organización y evaluación, control y seguimiento. Una buena planificación permite definir un marco de referencia de la gestión económica, anticiparse a necesidades futuras, analizar las desviaciones y tener argumentos para la interlocución con entidades de crédito. Los documentos con efectos económicos han de estar debidamente ordenados y registrados en la contabilidad. Tener esta información accesible, ordenada y a tiempo permite detectar problemas y tomar decisiones que cambien el rumbo del negocio.

- Haciendo un diagnóstico de las pymes españolas, ¿qué problemas y asignaturas pendientes son las más frecuentes en el plano económico?

Las pymes españolas, debido a la muy dura "medicina" de la crisis, han mejorado sus carencias. Ha sido un terrible proceso de selección natural, y las que quedan, probablemente son más fuertes que antes. Además, han demostrado su capacidad de adaptarse a un entorno cada vez más inestable.

De todas formas, serían áreas de mejora la internacionalización/exportación, la eficiencia operativa y el tamaño. El problema es que nuestros competidores van muy rápido y debemos de ir a su velocidad. La otra carencia es el tamaño. Hay determinados mercados en los que es prácticamente imposible competir con un tamaño pequeño. Sin dejar de ser pyme, hay veces que es necesario asociarse/integrarse en parte de la cadena de valor.

- ¿Es muy distinto impartir clase a estudiantes universitarios que hacerlo en el marco de un programa de Management Empresarial?

Los estudiantes universitarios (en general, hay de todo) están focalizados en estudiar y aprender "para el examen" ya que el sistema educativo suele estar montado de esa manera. En la Universidad de Navarra intentamos poner el foco en el aprendizaje más que en el examen, y está siendo un proceso complejo y a la vez estimulante.

Los asistentes a un PSME quieren aprender herramientas que puedan usar al día siguiente en su despacho y eso es más exigente y atrayente para el profesor. Llevan ya un tiempo experimentando con "fuego real" y no desean (aunque a veces las pidan) grandes demostraciones teóricas sino conocimientos aplicables que les ayuden a progresar en la gestión del día a día.

- ¿Cuál es el público objetivo de este PSME y qué aporta a los alumnos?

Está dirigido, en general, a empresarios, directores generales, directivos, etc de compañías que han comprendido que en un entorno como el actual la necesidad de estar continuamente formándose no es una opción, sino una obligación. Dicho entorno (financiero, estratégico, tecnológico, etc..) es tan cambiante que el empresario debe formarse continuamente para adaptarse a esa inestabilidad, que parece va a ser estructural. Sólo las compañías que sean más rápidas en adaptarse a esos cambios, y tengan a sus directivos mejor formados, sobrevivirán.

- Usted es economista y deportista ¿cómo se relacionan ambos mundos?

El mundo del deporte, del running en particular, y de la empresa tienen que ver mucho más de lo que pensaba cuando empecé a correr. Yo me puse a correr (además de porque era bastante malo en otros deportes) porque quería perder peso. Y perdí (hace 10 años) 40 kilos. Pasé de 115 a 75. Ahora ya corro 4 días por semana y no concibo mi vida sin hacer deporte a primera hora de la mañana.

El deporte es persistencia, es superación, es aprender a pasar momentos complicados (en una maratón se pasan muchos) y seguir. Se aprende a tener una visión a medio plazo, pero también a ir "partido a partido", km a km. Si no, no se termina una maratón. Y se ve la mejora de manera sustancial. Pues bien, todos estos valores son perfectamente aplicables a la empresa. La perseverancia da sus frutos, los momentos complicados, si se pasan, fortalecen a las organizaciones y la formación es una inversión que siempre, siempre, sale a cuenta. También se aprecian las mejoras de manera sustancial. Además, tus competidores siempre están formándose y mejorando, como en el deporte.

¿Qué es PSME?

El Programa Superior de Management Empresarial (PSME), certificado por la Fundación Empresa de la Universidad de Navarra, se impartirá en el Campus Diario Información. Cuenta con la colaboración de la prestigiosa consultora Barna Consulting.

El programa tiene una duración de 200 horas, de las cuales, 160 son presenciales en sesiones de 2 días distribuidas en 10 meses. Los días de clase serán jueves y viernes, en horario de 10:30 a 14:30 y de 15:45 a 20:00 horas para el primero y de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas para el segundo.

Los grupos son reducidos con 30 personas máximo por curso, lo que favorece una metodología basada en métodos del caso, trabajo en equipo, gamificación, herramientas multimedia o clases magistrales, entre otras. Además, los alumnos tendrán que presentar un proyecto final. Será impartido por profesores que cuentan con gran experiencia en programas de Escuelas de Negocio (IESE, Universidad de Navarra, Universidad de Barcelona y EADA) y con profesores destacados de la FEUN.

El PSME ofrece una mejor perspectiva de la función directiva y representa un salto cualitativo en la capacidad de liderazgo. El programa está dirigido a empresarios, directores generales, gerentes y altos directivos que quieran adquirir técnicas para una gestión innovadora y efectiva que permite un mejor desarrollo del negocio.

El 10 de julio en Diario INFORMACIÓN habrá una jornada de puertas abiertas para aquellos que quieran más información de 10:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas en la Avenida de Dr, Rico, 17 en Alicante.