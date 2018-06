Monumentos religiosos para visitar este verano en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante es mucho más que playas. Así lo demuestra el intenso listado de santuarios, museos, templos, e incluso fiestas, dignos y dignas de visitar, conocer y disfrutar en la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Para los interesados en el turismo artístico, patrimonial o arquitectónico son muchas las posibilidades que estas tierras ofrecen. Sin duda, una muy interesante guía turística, alternativa a las playas.

«El turismo religioso nos aporta en estas tierras la fe cristiana traducida en arte y cultura», afirma en este sentido Francisco Juan Galiana Roig, director del departamento de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre de la Conferencia Episcopal Española y de la Diócesis. Una Pastoral quizás poco conocida, pero que destina sus esfuerzos a «acoger, atender y tratar de ayudar a todo aquel que viene con criterios cristianos». Así como «denunciar y luchar contra posibles abusos o malas prácticas turísticas si las hubiera».

¿Qué hacer este verano en la provincia de Alicante?

Nuestras Fiestas: Tanto las « Patronales » como las de « Moros y Cristianos » transcurren a lo largo del verano en numerosas localidades y aportan buen ambiente, tradición y gran valor e interés cultural.

Bellos Santuarios: Son dignos de destacar el de la Santa Faz de Alicante, Santa María Magdalena de Novelda, San Pascual Bailón de Orito, Nuestra Señora de las Virtudes de Villena o el de La Pilarica de Benejúzar.

Santuario La Pilarica de Benejúzar

Un Patrimonio de la Humanidad: En agosto, el Misteri d´Elx , Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2001, es protagonista indiscutible. La representación de este drama sacro-lírico religioso es cada año un bello espectáculo, deleite musical, que atrae a miles de turistas.

Patrimonio Histórico: Orihuela es una ciudad totalmente recomendable y visitable por su rico patrimonio histórico con diferentes monumentos nacionales. En la ciudad de Alicante tanto la Concatedral de San Nicolás como la Basílica de Santa María. Infinidad de templos, algunos de ellos de los siglos XVI, XVII y XVIII como San Jaime de Benidorm o las iglesias de Altea, Monóvar, Altea o Callosa d´en Sarrià.

Nuestra Señora de las Virtudes de Villena

Museos: Destaca por encima de todos el Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en el Palacio Episcopal de Orihuela, reformado y adaptado como espacio museístico de primer nivel, valorado y posicionado a nivel europeo. También los Museos de Semana Santa de Orihuela, de Interés Turístico Internacional, o Crevillent.

Rutas de Fe: En la web de la Diócesis de Orihuela, en la sección dedicada a la Pastoral del Turismo, se ofrece una amplia relación de ermitas de toda la provincia de Alicante, con más de 300 referencias ; para todo aquel interesado en este tipo de construcciones.

Rutas Marianas. Son muchas las advocaciones marianas que se pueden conocer y disfrutar. La Mare de Déu de Remei de Alicante, la Asunción de Elche o Guadalest, la Virgen de las Nieves de Hondón y Aspe, Nª Señora del Sugrafio de Benidorm o Nª Señora de la Salud de Elda, entre otras muchas, son solo algunos ejemplos.

A los turistas, por el Obispo Jesús Murgui

Sed bienvenidos los que pasáis las vacaciones en nuestra tierra. Sin duda, venís atraídos por los encantos naturales que la conforman y por la amable acogida de sus gentes

Gracias por visitarnos, por estar con nosotros; estamos a vuestra disposición

Al venir a este lugar, nos evocáis la magnanimidad de Dios que nos regala este hábitat privilegiado

Por otro lado, el medio ambiente que tenemos y disfrutamos es patrimonio común, de los naturales y de los visitantes, por ello nos compete a todos cuidarlo y protegerlo

Conoced y disfrutad de nuestras fiestas, son espejo de nuestras devociones y tradiciones, son reflejo de gente que al igual que ama el trabajo y la iniciativa, ama exteriorizar los sentimientos y compartir la alegría. Os abrimos las puertas

Los turistas nos aportáis, entre otras cosas, prosperidad y animación, a la vez que recibís, además de nuestra cultura y tradiciones, la atención y el servicio que necesitáis para vuestro merecido descanso. Es importante el mutuo agradecimiento y el trato fraternal de unos con otros

No olvidemos a los que pasan el verano trabajando muchísimo, a veces en condiciones nada ideales, para que otros puedan hacer turismo, o simplemente descansar. A ellos debemos especial gratitud

«Recorrer este museo es disfrutar de una experiencia única para el espíritu»

José Antonio Martínez, Director del Museo Diocesano de Arte Sacro

El director del Museo frente al cuadro de Velázquez

- ¿Por qué recomendaría a los turistas visitar el Museo de Arte Sacro este verano?

El Museo Diocesano de Arte Sacro está considerado internacionalmente como uno de los mejores de Europa en su categoría, por el valor de las piezas artísticas de la exposición permanente y por el edificio que las acoge. Creo que se ha conseguido conjugar de forma excelente la belleza del espacio expositivo y las magníficas obras artísticas. Recorrer sus salas con detenimiento y pararse a contemplar cada una de las piezas artísticas, en un edificio monumental de los siglos XVI-XVIII, magníficamente restaurado, es disfrutar de una experiencia única para el espíritu.

- ¿Qué destacaría de este espacio museístico?

Destacaría en primer lugar el edificio, que fue palacio episcopal desde el siglo XVI. En él los espacios más singulares son: la amplia escalera principal, del siglo XVI; la sala medieval, también de este siglo; el claustro, una pequeña joya del barroco; la amplia y señorial sala noble.

- ¿Y en cuanto a las piezas?

Se exponen piezas de gran valor artístico. Podríamos destacar varias: la pintura sobre tabla que representa a San Miguel arcángel, del pintor italiano Paolo de San Leocadio realizada en torno a 1500; la pintura sobre tabla titulada La presentación del Niño Jesús en el Templo, del círculo de Hernando de Llanos, realizada en el siglo XVI; La tentación de Santo Tomás, óleo sobre lienzo pintado por Diego Velázquez; el óleo La mujer del candil, obra de Mathias Stom, de primera mitad del XVII; tres magníficos cuadros de Vicente López, entre los cuales escojo el retrato del cardenal Despuig, del siglo XVIII.

Me alargaría mucho si tuviera que destacar las abundantes y magníficas obras de orfebrería, cuyos autores fueron Miguel de Vera, Leandro Belcove, Estanislao y Fernando Martínez, Zappati, etc. Existe también una magnífica colección de esculturas, con dos obras de Francisco Salzillo; textiles; la selección de la rica biblioteca del fondo antiguo que conserva la diócesis, como el misal miniado del siglo XV, la Biblia políglota de Amberes, el ejemplar de las Crónicas de Nüremberg, del siglo XV, etc.

Museo Diocesano de Arte Sacro

- También está el Taller de Restauración ¿cómo es allí la actividad?

El taller de restauración funciona desde los inicios del museo, algo imprescindible para mantener en condiciones la extensa colección de obras de arte. Lo dirige una restauradora profesional, y siempre está muy activo. Se restauran textiles, pintura, escultura, orfebrería, fotografía antigua, mobiliario, etc. Le llamamos el hospital del museo.

- Para estas fechas estivales ¿alguna exposición temporal y/o actividad recomendable?

Durante todo el año se realizan exposiciones temporales, siempre en torno al arte sacro en sus diversas tendencias, no solamente cristiano, también hemos realizado exposiciones de arte sacro judío.

En verano disminuye esta actividad, aunque siempre tenemos alguna que permanece durante este tiempo. Para este verano mantenemos una exposición sobre obras para la Semana Santa oriolana del escultor e imaginero Federico Coullaut-Valera.