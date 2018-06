Mudanzas Baratas Alicante, montaje, desmontaje y embalaje

Si necesitas un traslado de enseres o realizar una mudanza, Mudanzas Baratas Alicante, empresa con experiencia en el sector de transporte y mudanza de corta y larga distancia, te ofrece servicios de calidad y económicos, en los que sus profesionales cualificados se encaragrán hasta el último detalle de todo el proceso.

Desde montaje y desmontaje, pequeños portes, mudanzas del hogar o de empresa, hasta mudanzas en Alicante y por España. Mudanzas Baratas Alicante también presta servicio de embalaje, vaciado de pisos y recogida muebles. Y todo ello con precios muy competitivos y horarios personalizados en función de tu trabajo.

Mudanzas Baratas Alicante, que también dispone de sede en Madrid donde ofrecen los mismos servicios que en Alicante, está especializada en darle una nueva vida a los objetos que ya no utilices o no quieras. Sus expertos le dan una nueva vida útil completamente gratis, y si no tiene valor pueden entregar la mercancia en un punto limpio.

Dirección Mudanzas Baratas Alicante

Carrer de la Vega, 46, 03007, Alicante

Tel: 658 144 188