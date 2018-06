7 claves imprescindibles para una mudanza fácil y organizada

La ilusión de un nuevo hogar muchas veces puede verse enturbiada por la pereza e incomodidad que genera realizar una mudanza. Si no se organiza bien ni se tiene todo bajo control, un cambio de estas características puede convertirse en un auténtico caos, y es que... ¿cómo meter toda una casa (y, aveces, toda una vida) en cajas? ¿Por dónde empiezo? Y sobre todo, ¿pido ayuda o lo hago por mi cuenta?

Partiendo de la base de que, para que este proceso sea lo más sencillo posible, debes planificar tu mudanza con bastante antelación para evitar problemas de última hora, es imprescindible que decidas cuanto antes si vas a contar con la ayuda de una empresa especializada o, por el contrario, tienes medios (y tiempo) para realizarla tu mism@.

-Si no sabes cómo hacer una mudanza o necesitas ayuda para su organización, desde MiServ te ofrecemos 7 tips para que el recorrido hasta tu nuevo hogar sea "pan comido".

-Planificación e inventario

Realiza un inventario de todo lo que te vas a llevar en la mudanza y a continuación prepara un plan detallado con todo lo que necesitas para ejecutarla y su coste: cajas, embalaje, alquiler de furgoneta, trastero o guardamuebles...

-Haz balance

Después de saber el coste aproximado de lo que te vas a gastar por tu cuenta, pide presupuesto en diferentes empresas de mudanzas de tu ciudad (puedes hacerlo a través de nuestra plataforma) y compara. En ocasiones el precio no varía tanto de una opción a otra y compensa más que unos profesionales se encarguen de todo: embalar muebles y grandes electrodomésticos, colocarlos en el camión, transportarlos y entregarlos en tu nuevo hogar€ etc.

-Elige bien el embalaje

Uno de los aspectos más importantes es la elección de los embalajes y cajas para una mudanza. Y es que hay vida mucho más allá de las cajas de cartón. Por ejemplo, ¿sabías que existen cajas especiales para almacenar ropa? Las prendas se cuelgan directamente en el interior de la caja-armario y llegan listas para guardar y sin una arruga.

Otros imprescindibles son plástico de burbujas o papel de seda y cinta aislante. Pero sobre todo, no te olvides de etiquetar cada caja con pegatinas adhesivas y rotulador permanente para saber qué hay dentro.

-No te lleves todo: haz limpieza

Seguro que muchas cosas que tienes en casa no te serán necesarias en tu futura vivienda. Deshazte de todo lo que ya no te gusta o no vayas a querer, y así, de paso ¡ahorrarás dinero!

-No vacíes los cajones "ligeros"

Una buena idea es dejar la ropa, sábanas y otros objetos no pesados en su sitio y transportar el mueble bien protegido con todo dentro. ¿Por qué? Necesitarás muchas menos cajas, ahorrarás espacio y te será más fácil ordenar tu nuevo hogar. (No se te ocurra hacer esto con libros u objetos delicados)

-Notifica a todas las compañías

No se te olvide avisar a la compañía de luz, agua, teléfono, internet... de que tienen que realizar el traslado de domicilio. Lo mismo con la aseguradora de tu hogar.

-Guarda los artículos blandos en bolsas.

Llenar bolsas grandes y resistentes con artículos blandos como mantas, edredones, almohadas, cojines€ puede ser muy útil para ahorrar espacio en la furgoneta o camión de la mudanza y, a su vez, sirve para proteger otros objetos delicados y muebles. Ciérralas bien con cinta aislante.

Por último, cabe recordar que si contratamos los servicios de una empresa de mudanzas significa que estamos confiando nuestros objetos más preciados a un tercero, por lo que debemos asegurarnos de que la empresa es seria y cumple con la legalidad, (y que nos de una fecha y un presupuesto cerrado por escrito) ya que, en caso de que surja algún imprevisto o se pierda algún objeto, podrá ofrecernos una solución eficaz.