El síndrome Susana

Los datos proceden de las últimas elecciones autonómicas. Sabido es que en las elecciones autonómicas la participación habitualmente es algo más baja y, en las locales, también habitualmente la personalidad de los candidatos tiene un mayor peso en la decisión de los electores. Este trabajo es una proyección de los datos correspondientes a las pasadas elecciones autonómicas en la ciudad de Alicante. El mayor interés de esta proyección reside, a mi modo de ver, en la participación en los distintos barrios de la ciudad y el porcentaje de votos que obtiene cada partido. Parto de la convicción de que los barrios en general tienen una cierta identidad social, económica, cultural y electoral, que no es el momento de profundizar.

Con la proyección de los resultados de las últimas elecciones autonómicas el Ayuntamiento de Alicante resultaría gobernado por las tres derechas que obtendrían 16 escaños. Siendo Ciudadanos la fuerza más votada entre los conservadores obtendría 7 escaños, 6 el PP y 3 Vox. Las elecciones las ganaría el PSOE que obtendría 8 escaños, pero ni sumando los 3 votos de Unidas Podemos y 2 de Compromís podría gobernar. Serían 16 votos para la derecha y 13 para la izquierda. La Alcaldía la perdería Barcala en favor de la candidata de Cs. Este es el resultado de proyectar el reparto de votos de las autonómicas en el municipio de Alicante. Ya he advertido que cada tipo de elección tiene su peculiaridad. Proyectando los datos de las últimas generales el resultado es igual: 13 a 16 escaños, izquierda y derecha. La diferencia es que Compromís no obtendría ningún concejal y PSOE y Unidas Podemos obtendrían 9 y 4 respectivamente; en la derecha serían 6 y 6, prácticamente el mismo reparto -más 4 de Vox-, y Cs obtiene algunos votos más que el PP.

Esto no es ningún secreto, probablemente los comités de campaña de cada partido hayan hecho ya sus propios cálculos. De lo contrario, peor para ellos. Esta es la última semana de plazo para poner algún remedio. Los barómetros del CIS ya indican qué sectores socioeconómicos votan más a uno u otro partido. Así, los mayores de 65 votan sobre todo al Partido Popular; mientras que las mujeres y los trabajadores asalariados votan en una mayor proporción al PSOE; o los jóvenes a Podemos, etcétera. Pero la distribución social tiene un reflejo en el reparto espacial, en los barrios, que son zonas relativamente homogéneas socialmente y con una historia y un estilo de vida propios. Por eso, para profundizar en lo que ha pasado es por lo que hemos estudiado los resultados de las elecciones autonómicas por barrios. No he conseguido el resultado de las generales por mesas.

Haz click sobre la tabla para verla a mayor tamaño

La participación media en la ciudad ha sido del 72,94% en las últimas autonómicas, pero oscila mucho según los barrios entre un mínimo del 33,25% en El Carmen, el 42% en Requena, el 54% en Juan XXIII, 58% en Virgen del Remedio, estos son de los barrios más populosos y donde la izquierda tradicionalmente ha obtenido claras mayorías. Si ordenamos la tabla de barrios por tasa de votos a la izquierda aparecen claramente también estos mismos barrios.

Por contra, las zonas de la ciudad donde ha habido una mayor participación han sido donde gana la derecha. En el Ensanche-Diputación votó el 82%, el 81% en el Cabo de las Huertas, Polígono de San Blas, Garbinet, Playa de San Juan, Mercado, Polígono Babel, Vistahermosa, San Blas-Santo Domingo y Albufereta, todos ellos con una participación por encima del 76%. En todos, los partidos de la derecha obtienen más del 60% de los votos, frente a una izquierda que no pasa del 46% en ninguno de ellos. En la Playa de San Juan, por ejemplo, el 65% son votos a la derecha frente al 31% de la izquierda. Algo parecido sucede en El Cabo, 61% a 36% de la izquierda. Adjunto la tabla para que cada uno pueda ver lo que han votado en su barrio.

Esto no es ninguna novedad. Las distintas elecciones desde hace 20 años presentan lo que hoy podríamos llamar el «síndrome de Susana», la abstención de los votantes de izquierda, la abstención procede mayoritariamente de la izquierda. O pongan ustedes otro nombre más alicantino en su lugar. Como ustedes quieran. Todos los barrios más allá del arco de la Gran Vía, y sobre todo de la Vía Parque, más alejados del centro de la ciudad, y más cuanto más al norte son votantes de la izquierda. Pero también son los más abstencionistas. Todos tendríamos que reflexionar sobre eso. Empezando por ver en qué zona de la ciudad residen los candidatos con posibilidades de salir en las elecciones durante estos últimos veinte años. Para la izquierda es absolutamente vital intentar movilizar a los barrios obreros de la zona norte, y no «perder el tiempo» con mítines en el centro o en playas; aunque también la derecha de vez en cuando mitinea en Juan XXIII. Claro que una semana es poco tiempo. Es lo que hay.

Los datos proceden de la página web de la Generalitat https://resultats2019.gva.es/#/va/informe

