Vox se cae del debate electoral de TVE

Vox no participará en el debate a seis entre los candidatos a las elecciones europeas organizado en TVE después de que RTVE haya reformulado su propuesta ante los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC).



"TVE nos acaba de comunicar que expulsa a Vox del debate de los candidatos a las elecciones europeas y decide meter a los golpistas de Junts per Cat. Conclusión: Vox molesta y siguen poniendo toda su artillería contra la voz de la #EspañaViva", ha criticado en Twitter el partido liderado por Santiago Abascal.









Una vez más las instituciones públicas dan cobertura a los traidores golpistas y censuran a 2.700.000 españoles leales. https://t.co/hgVcm8KGWr — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 14 de mayo de 2019

La primera propuesta de RTVE preveía la participación de representantes de--la candidatura que agrupa aSin embargo, según han explicado a Europa Press fuentes de la Corporación pública, ante los recursos presentados porobligaba a incluirlos en el debate.Las citadas fuentes han hecho hincapié en que la propuesta depor lo que se ha reformulado la invitación con partidos que tengan dos o más representantes en Europa.De esta forma, si se celebrara el debate con esta nueva fórmula, participaría en él representantes del PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas y Lliures Per Europa (Junts). No obstante, Compromís ha recurrido esta posibilidad y la invitación definitiva de RTVE aún no ha sido cursada.