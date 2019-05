¿Hasta cuándo se puede votar por correo para las elecciones municipales 2019?

La Junta Electoral ha decidido ampliar el plazo y abrir las oficinas de Correos hasta la noche

Las elecciones municipales, al igual que las europeas, se celebran en España este domingo 26 de mayo. Las autonómicas se celebrarán en la misma jornada en todas las comunidades no históricas. Las de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, sin embargo, no se celebrarán hasta 2020, 2021 en el caso de Cataluña, si es que no se adelantan.

Los votantes que sepan con antelación que no van a poder acudir a las urnas el domingo electoral tendrán la opción de utilizar el sistema de voto por correo. El plazo para solicitar el voto por correspondencia se abrió el 3 de abril, al día siguiente de la disolución de las Cámaras.

La fecha límite original para enviar el voto por correo era el 16 de mayo, pero la Junta Electoral ha decidido extender el plazo hasta este viernes 24 de mayo a las 14:00 horas. Los solicitantes del voto tendrán la posibilidad de entregarlo en cualquiera de los 8.600 puntos de admisión con que Correos cuenta en España.

Correos abre hasta la noche

Para agilizar el proceso y evitar colas, las 136 oficinas con más afluencia abrirán ampliarán su horario de apertura hasta las 22:00 horas, mientras que algunas otras lo harán hasta las 21:00 horas. Correos recomienda consultar el horario específico en cada oficina particular.

Desde la cuenta oficial de Correos en Twitter se ha instado a los votantes a que, si ya disponen de la documentación electoral, no pospongan para el último día la entrega de sus votos.