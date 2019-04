Álvarez de Toledo: "Que vayan a estudiar"

La candidata del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este jueves que intentar impedir su entrada en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es un "acto totalitario" y ha admitido que no le parecería "mal" que la llamarán las autoridades universitarias.

En una entrevista en el Canal 24 horas, que ha recogido Europa Press, Álvarez de Toledo ha criticado duramente la actuación de unos "niñatos totalitarios" y "reaccionarios" y ha recalcado que lo que deberían hacer es "ir a la biblioteca a estudiar".

La candidata del PP ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada de la universidad, pero ha dicho desconocer si las autoridades universitarias han contactado con alguien del Partido Popular tras lo ocurrido. Preguntada entonces si cree que sería lógica esa llamada de la universidad, ha respondido: "Pues no me parecería mal, francamente".



"Sin ceder ni un milímetro"

En cuanto a si tomará alguna medida, ha indicado que no sabe "quienes son exactamente" y "no sabría identificarlos". Eso sí, ha llamado a una "profunda reflexión" porque "pretenden secuestrar la universidad, que es de todos", para "imponer su proyecto de odio y xenofobia".

"Esto requiere una profunda meditación de hasta donde está llegando la situación en Cataluña", ha manifestado, para subrayar que hay "recuperar los espacios que son de todos" y están "secuestrados" por los independentistas.

Álvarez de Toledo ha indicado que en campaña seguirá trabajando "firmemente" y seguirá su agenda marcada, sin "ceder ni un milímetro". Según ha dicho, hay que plantar cara al nacionalismo" como han hecho este jueves en la UAB.