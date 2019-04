Esperanza Aguirre, sobre Santiago Abascal: "Tiene muchos méritos"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado este martes sobre posibles pactos del PP con Vox que "ojalá" pudieran estar "en una casa común", recalcando que el líder de Vox, Santiago Abascal, es "una persona que conoce bien" con "muchos méritos".

Aguirre ha intervenido en la presentación de Manuel Pizarro en el Foro Justicia que organiza el Colegio de Abogados de Madrid en el que momentos antes de su intervención se le ha preguntado sobre posibles alianzas con el partido que lidera Abascal, quien estuvo durante años en el Partido Popular.

Al respecto, ha recalcado que no van a "adelantar ninguna cuestión", reconociendo que le gustaría que "todos estuvieran en una casa común".

"Creo que el centroderecha estuvo dividido cuando rompió UCD, Alianza recogió a algunos y estando dividido, Aznar unificó en un solo partido a todos los que nos sentíamos de centrocedercha. Y ese centroderecha unido que hereda Mariano Rajoy no es el que ha heredado Casado. Me gustaría que todos hiciéramos esfuerzos. No es fácil", ha recalcado la exlíder de los populares madrileños, abogando por cambiar la Ley Electoral.