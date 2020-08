Una fosa sin localizar en el cementerio de Monóvar

La localización del punto exacto de la fosa, donde se encuentran los cuerpos de los 26 represaliados de la dictadura franquista en el Cementerio de Monóvar, se ha convertido en el principal obstáculo al que se está enfrentando el equipo de arqueólogos que esta llevado a cabo los trabajos de excavación. Hasta la fecha ya se han realizado cinco sondeos y se está trabajando en el sexto.

La documentación existente del lugar señala que "la fosa se encuentra pegada al muro O, en la esquina NO", según el forense que llevó a cabo las certificaciones de defunción, el doctor Francisco Villalta Nebleza. Este informe se realizó como consecuencia de la primera tanda de fusilamientos del 18 de octubre de 1939.

Existe otro informe realizado por el forense, el doctor Juan Bellot, con motivo de la última tanda de fusilamientos del 5 de diciembre de 1939, que tambien sitúa la fosa "a la derecha al fondo, a 10 metros de la pared y a 2,50 metros de profundidad".

Por lo que respecta a las dos tandas intermedias, la del 31 de octubre de 1939 y la el 16 de noviembre de 1939, no hay datos ni tampoco informes. Existen testimonios orales aportados por el sepulturero y los familiares situando la fosa "en la esquina NO del Cementerio, en una zona que, según las fuentes del Archivo Municipal encontradas, se designa como cementerio civil, fosa general u osario".

Al obstáculo que supone no conocer el lugar exacto hay que sumar que "ya no existe ningún familiar, esposa e hijos, que pudieran dar a conocer el punto donde se encontraba la fosa". En la actualidad los familiares que luchan por conocer el lugar de enterramiento de las víctimas, son los nietos y bisnietos de estos, la mayoría no llegaron a conocer a sus abuelos. Los conocieron a través de lo que les contaron sus madres y padres.

Y el último obstáculo serian los nichos, construidos en la década de los 90, pegados al muro y que podrian estar invadiendo el lugar del enterramiento.

La zona prevista para la excavación, entre 50-60 metros cuadrados, podría ampliarse hasta llegar a un centenar de metros, ya que en el lugar no solo están enterrados los 26 cuerpos de los fusilados, tambien se encuentran las victimas que murieron en el campo de prisioneros de la Plaza de Toros, los heridos de guerra del Hospital, ubicado en el colegio Cervantes, y los que murieron en la cárcel de Monóvar, que entonces era cabeza del Partido Judicial de la comarca.



Una fosa conocida por todos.

El profesor y catedrático de Historia Contemporánea, Glicerio Sánchez Recio ha señalado que "una de las características de esta fosa común es que desde su apertura se ha conocido su existencia y localización, de manera que los familiares y deudos de los allí arrojados han podido visitar el lugar".



Las 44 fosas de la provincia de Alicante

La fosa de Monóvar es una de las 44 fosas de fusilados y represaliados de la Guerra Civil y de la dictadura que existen en la provincia de Alicante y la primera que va a ser intervenida para rescatar los restos de los cuerpos de las víctimas.

Un trabajo de investigación del arqueólogo Miguel Mezquida Fernández, titulado "Excavaciones y exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y del Franquismo en el País Valenciano", detallo cada una de las fosas alicantinas y su ubicación, destacando de largo la ciudad de Alicante con 21 fosas, todas ellas localizadas en el Cementerio Municipal; con 2 fosas están Orihuela, Alcoi y Xixona; y con 1 fosa cada una se encuentran las localidades de Albatera, Benejúzar, Bigastro, Callosa d'en Sarrià, Denia, Elda, Elx, Guardamar del Segura, Hondón de las Nieves, Ibi, Monòver, Novelda, Pego, Petrer, Sax, Villena y Xàbia.

La mayoría de las fosas de la provincia de Alicante, según Mezquida Fernández, no han sido intervenidas todavía, otras su estado es desconocido y 9 de ellas sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos.