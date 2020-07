Primeras multas de 100€ en Petrer por no llevar mascarilla

La Policía de Petrer ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de la población, especialmente a los jóvenes, recordando que el uso de la mascarilla es obligatorio y "se deben extremar todas las precauciones para evitar contagios y nuevos brotes de coronavirus", ha indicado el Comisario Jefe del cuerpo local, Antonio Amorós.

La Generalitat decretó el uso obligatorio de las mascarillas, independientemente de que además se guarde la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio, en todo momento en la vía pública, en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al público. El pasado viernes se aprobó por parte del Consell el cuadro sancionador que puede alcanzar los 100 €, e incluso 600 € en caso de reincidentes.

También es obligatorio llevarla puesta en los locales de hostelería mientras no se esté consumiendo. El Comisario ha señalado que "la inmensa mayoría ya lo esta cumpliendo, pero también somos conscientes de que hay quienes no lo cumplen y son casos muy llamativos porque hay una gran concienciación y la salud de todos no se puede ver perjudicada por la de unos pocos".

Es por ello que ha anunciado que ya han comenzado a sancionar a las personas que no llevan mascarilla, sanciones que pueden alcanzar hasta los 100 €. "La vía sancionadora es el último recurso que nos queda si la gente o es capaz de concienciarse de la gravedad de la situación vamos a actuar para proteger al resto de ciudadanos", ha indicado Amorós.

A la Policía Local le preocupa especialmente el colectivos de los jóvenes, así como el fin de semana ya que se incrementan las actividades de las familias, con los amigos y en los locales públicos, por lo que son días complejos en los que hay que extremar las medidas.

"Nos mueve el cumplimiento de las leyes sanitarias para proteger la ciudad, en la medida de lo posible, de los rebrotes y ese ha sido nuestro cometido y lo seguirá siendo", ha concluido el Comisario.