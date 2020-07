Petrer traslada a 2021 más de 200.000€ de ayudas para autónomos para ajustarlas a la evolución de la crisis

El concejal de Desarrollo Local de Petrer, David Morcillo, ha informado este viernes de la decisión de todos los grupos municipales de aplazar a 2021 los cerca de 200.000 euros que no se han utilizado en las subvenciones a los autónomos al no haber solicitudes suficientes para cubrir todo el presupuesto. "Somos conscientes de que esta crisis va a tener recorrido a medio plazo, esperemos que no mucho más, y que posiblemente el año que viene tengamos que ayudarles con otras líneas de subvención para que tengan un pequeño respiro económico", ha indicado Morcillo.

El edil ha recordado que dentro del programa "Petrer Actúa" y con el consenso de todos los grupos municipales, se estableció una línea de subvenciones a la que se han acogido una treintena de autónomos y profesionales que no hubieran cesado su actividad y que debido a la crisis de la covid-19 hubieran tenido unas pérdidas de facturación de más del 40% y menos del 75%. Este segmento del colectivo de autónomos y profesionales no había podido acceder a ninguna otra subvención de las diferentes líneas establecidas por las administraciones públicas, porque han mantenido abiertos sus negocios aunque han visto mermados sus ingresos.

"Dentro de unas semanas se activará una nueva ayuda, con fondos de Diputación, para aquellos que cesaron su actividad que es para empresas y al que se destinarán más de 100.000 euros", ha indicado Morcillo que ha recordado que para quienes tuvieron que cerrar obligatoriamente sus establecimientos también se han establecido ayudas desde la Generalitat. En Petrer, según la información de que dispone la concejalía de Desarrollo Local se han tramitado unas 800 subvenciones a la administración autonómica, que se está en fase de resolución.

Morcillo ha indicado que, de forma consensuada con todo los grupos, se ha decidido seguir la evolución de la crisis y traspasar el dinero al año que viene para "ver cómo evoluciona la crisis y fijar criterios para ayudar a los profesionales y autónomos, en base a sus necesidades".