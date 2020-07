Cierran una farmacia en Monforte del Cid por tres positivos en coronavirus

Una farmacia de Monforte del Cid ha sido cerrada al público al dar positivo en coronavirus tres trabajadoras. Sus edades oscilan entre los 30 y 50 años y se encuentran confinadas en sus casas. Dos de ellas son asintomáticas y la tercera presenta un cuadro leve de fiebre y malestar.

Salud Pública está investigando si el origen del foco procede de Elche dado que una de las afectadas reside en esa ciudad y su pareja también dio positivo anteriormente. Al parecer el contagio se produjo en Monforte del Cid, en el transcurso de una comida privada que las tres mantuvieron en la vivienda de una de ellas.

La noticia ha generado preocupación y revuelo en esta pequeña población del Medio Vinalopó que, hasta la fecha, solo había registrado siete casos positivos sin ningún fallecido desde que a mediados de marzo se declaró la pandemia.



Tranquilidad para los clientes

A medida que la noticia se ha ido conociendo muchos clientes de la farmacia han llamado al centro de salud para pedir que les hagan las pruebas por si también ellos se han contagiado. Algo bastante improbable porque en estos casos no se producen contactos directos -más de 15 minutos sin protección o distancia de seguridad- además de que las empleadas siempre atienden con mascarillas y en los mostradores hay gel y mamparas de protección.

La alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, ha mantenido una reunión esta misma mañana con la responsable de Salud Pública para arbitrar medidas de prevención conjuntas. La doctora le ha trasmitido tranquilidad y le ha informado de que se están rastreando todos los contactos directos de las tres contagiadas para hacerles pruebas de detección del virus.



Información contra los bulos

"Pedimos responsabilidad y no difundir bulos ni rumores porque, tal y como siempre hemos hecho desde este Ayuntamiento, informaremos de manera inmediata y puntual ante cualquier novedad relevante que pueda producirse", ha señalado la alcaldesa instando, además, al conjunto de la población a no relajarse en las medidas de prevención. "Ante cualquier síntoma no salir de casa y llamar al centro de salud porque el virus sigue entre nosotros, y es importante extremar las precauciones", ha subrayado por último.

La primera medida que el Ayuntamiento tiene previsto adoptar es una nueva fumigación de las calles y los puntos sensibles a las ocho de la tarde de este viernes y del domingo.