Las piscinas de verano de Elda registran 865 usuarios en su primera semana

Las piscinas municipales de verano de San Crispín en Elda, abiertas desde el pasado 3 de julio, han registrado 865 usuarios en los siete primeros días de funcionamiento. Hay que recordar que las instalaciones se han abierto bajo estrictas medidas de seguridad e higiene por la pandemia del covid-19, con cita previa y con el aforo limitado a 130 personas por turno.

Las piscinas municipales de Elda cuentan con tres vasos y el mediano ha sido el que más usuarios ha registrado en estos primeros siete días, con un total de 353 usos, mientras que por el vaso pequeño han pasado 258 usuarios y por el vaso grande 254. Por turnos, la mayoría de los usuarios (678) ha acudido por las tardes, mientras que por las mañanas han utilizado las instalaciones 207 personas.

En cuanto a las reservas telefónicas, 687 usuarios llamaron por teléfono para solicitar cita previa y prácticamente todos (663) acudieron después a las piscinas. 80 personas avisaron de que no podrían hacer efectiva la reserva y sólo 24 no asistieron finalmente pese a no haber avisado.

Fernando Gómez, concejal de Deportes, ha destacado "el comportamiento de todos los usuarios y usuarias, que en todo momento están respetando las medidas de seguridad y las condiciones de utilización de las instalaciones. También me gustaría dar las gracias a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han mostrado su civismo dando aviso si finalmente no podían acudir a la piscina para que otras personas tuvieran la oportunidad de utilizarlas".



Llamada para cita previa

Hay que recordar que las piscinas permanecen abiertas en dos turnos (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas) y que el acceso debe realizarse con cita previa obtenida llamando con un día de antelación a los teléfonos 638 970 787 y 648 966 656. Las personas que llamen podrán reservar un máximo de cinco plazas por llamada y turno.

Entre las medidas de seguridad hay que recordar que es obligatorio el uso de mascarillas en zonas comunes y de paso, se toma la temperatura a todas las personas antes de acceder al recinto, se desinfecta el calzado por medio de alfombras y es obligatorio el uso de gel hidroalcóholico para las manos antes de entrar a las instalaciones.

Además, debe mantenerse una distancia de seguridad de dos metros, se pueden utilizar las zonas de césped y ánexas, además de las piscinas, para usar los aseos hay que pedir la llave en recepción con uso limitado a una persona y el acceso se realiza por una zona y la salida por otra diferente, no pudiendo utilizarse los vestuarios.