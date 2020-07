El PSOE y el PP se enzarzan de nuevo con los hidrantes

Los socialistas y los populares de Monóvar vuelven a enfrentarse en el tema de los hidrantes contraincendios, en una guerra que se inicio en el incendio del 5 de junio, cuando los Bomberos del Parque Comarcal de Elda no pudieron recargar los camiones de agua por el mal funcionamiento de los mismos.

En un comunicado del grupo socialista acusaron a los populares "de no contrastar las denuncias realizadas –en su día- ni, mucho menos, de reconocer las gestiones llevadas a cabo por el gobierno municipal, que ya ha solucionado el problema".

Los socialistas señalan que "inmediatamente después de los hechos acontecidos se puso en marcha la maquinaria para averiguar qué había pasado y por qué. Se pidieron informes a la Policía Local, Aguas de Valencia, Bomberos y por último al ingeniero técnico municipal. Se realizaron varias reuniones con los representantes de todos estos colectivos con el fin de esclarecer lo sucedido".

"De todo ello, según el PSOE, es evidente que el día de los hechos no fue posible obtener agua de los hidrantes de la calle Divina Pastora y Ronda Constitución, pero tambien es cierto que el lunes siguiente se pudo comprobar que ya funcionaban perfectamente y que la nota del PP, que fue posterior era falsa".

"Por todo ello los socialistas señala que "la gestión del grupo socialista ha sido rápida y efectiva ante el problema que se detectó el viernes del incendio, ya que el lunes siguiente estaba solucionado". El PSOE lamenta que el Partido Popular quiera hacer daño al gobierno con un asunto a que se dio solución en menos de 48 horas, y le recuerdan al Partido Popular que hace años, bajo su gobierno, se quemó una nave en el Polígono industrial precisamente porque los hidrantes del polígono no funcionaban, y que desde entonces han transcurrido más de 20 años sin que, hasta la llegada del PSOE al gobierno local, nadie haya destinado un solo euro para subsanarlo.

Por último los socialistas han querido dejar claro que "frente a la pasividad de 20 años del Partido Popular, acción y solución del Partido Socialista".



El Partido Popular contraataca

Los populares, horas después de la nota de los socialistas, acusaban a estos "de manipular con los hidrantes y de su empeño constante de no asumir y aceptar las consecuencias de unos actos que bien podrían haber sido graves, tratando de echar la culpa a los técnicos, a la policía e incluso a los bomberos pues en el transcurso del último pleno afirmaron que el problema se debió a "que els bombers no portaven les ferramentes adequades i ningú s'ho explica" y por supuesto, como no podía ser de otra manera cuando ya no tienen argumentos, la culpa del Partido Popular".

En su comunicado el PP aconseja al Gobierno que "cuando traten de manipular o engañar a los medios de comunicación y a los ciudadanos no olviden que las cosas no las estamos diciendo nosotros, sino los propios informes de los bomberos y policía".

Por último los populares han señalado que "esta actitud del Gobierno de Alejandro García y su portavoz, María Amparo Maestre, nos sigue decepcionando pero no sorprendiéndonos, ya que es una práctica habitual muy bien trabajada cuyo único objetivo es el de manipular o mentir a la población para no asumir las consecuencias de sus actos".