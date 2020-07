Petrer debe 163.000€ en subvenciones de 2019 a las asociaciones locales

El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular de Petrer, Óscar Payá, considera "inadmisible que hayan pasado más de seis meses del año 2020 y todavía no se hayan abonado la gran parte de la subvenciones destinadas a las asociaciones locales, y que fueron presentadas antes de final de 2019. Es un absoluto desprecio del gobierno socialista de Petrer a sus asociaciones", subraya.

Para los populares la concejalía de Hacienda demuestra, de esta manera, una total falta de coordinación con las concejalías de Participación Ciudadana, Sanidad, Educación y Deportes, que son las que llevan la gestión de la subvenciones a las asociaciones locales de Petrer "y no es de recibo que muchas de estas organizaciones sin finalidad lucrativa y que realizan una gran labor para el asociacionismo en todos los niveles para nuestra población y para nuestros vecinos, no vean compensado su esfuerzo con la subvención que solicitaron y que justificaron al ayuntamiento y que a día de hoy todavía no se les ha ingresado".

Payá también ha comentado que "debemos de recordar que para obtener subvenciones primeramente las asociaciones deben de invertir o gastar ese dinero en la actividad que van a realizar y posteriormente justificar ese gasto , con lo cual es un esfuerzo muy importante para este tipo de organizaciones con unos ingresos muy limitados pero también debemos de poner el acento en que el Ayuntamiento tampoco ha abonado los convenios existentes con otras entidades como Sense Barreres como la asociación de La Molineta, Apanah o Cáritas de Petrer, estos convenios que suman más de 50.000€ a diferencia de la subvención, el importe de los mismos se adelanta a las entidades para que puedan realizar sus labores sociales y humanitarias en Petrer".

Por tanto de los 178.231 € consignados en el saldo de operaciones de gasto para la subvenciones a las asociaciones locales, a día de hoy faltan por abonar más de 163.000 €. El gobierno socialista de esta manera demuestra un total desprecio hacia el asociacionismo local y una total falta de descoordinación e incapacidad de gestión para poder abonar los expedientes de subvenciones iniciados hace más de un año.

Por todo ello desde el Partido Popular de Petrer se exige que, con carácter inmediato, sean abonadas todas las subvenciones y convenios pendientes a las asociaciones locales.