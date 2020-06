Monforte amortiza un millón de deuda en apenas un año

Las cuentas del Ayuntamiento de Monforte del Cid han arrojado, en apenas un año y dos ejercicios contables, un superávit de 968.000 euros, cantidad que ha ido íntegramente destinada a la amortización de deuda bancaria. Esta deuda procede principalmente del Plan de Pago a Proveedores, promovido por el Gobierno Central y que ascendía a más de 10 millones de euros.

En tan sólo cinco años de gobierno de EU, la alcaldesa y actual concejala de Hacienda, María Dolores Berenguer Belló, junto a su equipo, ha conseguido revertir una tendencia muy negativa. "Estábamos al límite rozando la situación de quiebra" reconoce la primera edil.

No obstante, según indica la primer edil, "todavía queda mucho camino por recorrer ya que en dos años se acaba la moratoria de amortización de capital y tendremos que pagar alrededor de 800.000 € más al año. Por ello estamos adelantando toda la deuda que podemos, eso sí, sin recortes en el ámbito social, cultural y educativo. Para nosotros es sagrado, y hemos conseguido no sólo mantener los servicios sino ampliarlos, lo que demuestra que la austeridad no significa recortar, sino invertir en los servicios públicos que ahora precisamente, se han revelado tan necesarios para mantener nuestro Estado del Bienestar y nuestra salud", subraya.

La deuda bancaria de las arcas municipales monfortinas se ha reducido en torno a un 55% desde 2015. Además, a finales del presente ejercicio la deuda quedará por debajo de los cinco millones de euros.