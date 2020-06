El gobierno desmiente al PP al señalar que los hidrantes sí funcionan

El grupo de gobierno municipal a través del Alcalde, Alejandro García, y la edil de policía y emergencias, Amparo Maestre, han desmentido la denuncia y las criticas del Partido Popular sobre el no funcionamiento de los hidrantes contra incendios en el incendio ocurrido el pasado 5 de junio.

Alejandro García ha señalado que "los servicios municipales inspeccionaron todos los hidrantes de la localidad el pasado 8 de junio y todos funcionaban con normalidad, proporcionando agua más que suficiente para llenar las cisternas de los bomberos".

García ha apuntado que "he encargado un informe técnico ara conocer las causas que llevaron a los bomberos a buscar agua a 2 kilómetros del incendio, al intentar sacarla del hidrante más cercano y no poder".

El Alcalde acusa al PP "de alarmar a la población innecesariamente y dejar claro, que en el caso de los hidrantes del polígono, estos han empezado a funcionar con las últimas obras realizadas por el actual gobierno municipal".

Por su parte la edil Maestre ha detallado que "la inspección realizada en los hidrantes que no pudieron abrir los bomberos funcionaban perfectamente y sin ningún problema, por lo que se supone que los bomberos no llevaban las herramientas adecuadas para poderlo abrir".

Maestre tambien ha lamentado que "el PP aproveche cualquier rumor para alarmar a los ciudadanos".