SUMA desestima la petición de Petrer para suspender impuestos hasta final de año

El concejal del grupo socialista y edil de Hacienda, Ramón Poveda, ha informado que Suma Gestión Tributaria, organismo dependiente de la Diputación de Alicante que gobierna Partido Popular y Ciudadanos, ha denegado la solicitud de suspender hasta final de año el impuesto de vehículos y la tasa de vados, cuyo plazo límite es el próximo 15 de junio.

Y todo ello a pesar de que la solicitud fue aprobada por unanimidad en un pleno municipal y suscrita por PSOE, PP, Ciudadanos y EU para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus. "Nos parece un error por parte de este organismo máxime cuando el Ayuntamiento de Petrer está en disposición de hacer ese esfuerzo y los vecinos, empresas, comercios y vecinos en general podrían haberse beneficiado y disponer de un mayor margen", ha indicado Poveda.

Concretamente, el pleno aprobó el pasado 21 de abril solicitar a la Diputación de Alicante que instara al organismo que depende de esta institución provincial, SUMA Gestión Tributaria, para que se aplazara hasta el 5 de noviembre el pago de las tasas e impuestos del primer periodo de voluntaria.



Respiro a las familias

"Todos los grupos estuvimos de acuerdo que en la actual situación había que dar un respiro a las familias pero lamentamos que no lo hayan visto igual quienes gobiernan este organismo y la Diputación de Alicante", ha indicado el edil socialista, para quien esta decisión "pone al descubierto la política de estos dos partidos conservadores, PP y Ciudadanos, de reclamar unas cosas y después actuar de forma totalmente contraria cuando está en sus manos tomar esas decisiones". Poveda ha señalado por último que "es una pena porque Petrer podría haber tomado una decisión histórica que no ha podido ser porque quienes gobiernan en la Diputación no han tenido la sensibilidad suficiente para acceder a nuestra petición".