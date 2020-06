La matriculación telemática de Infantil y Primaria recibe el primer día 30.000 peticiones

El primer día de inscripción de alumnos en Educación Infantil y Primaria para el próximo curso tuvo lugar ayer en toda la Comunidad Valenciana y, a las cinco de la tarde, más de 30.000 madres y padres ya habían solicitado la clave para realizar el proceso de admisión desde casa a través de telematrícula.es. Aquellas familias que no tengan acceso a internet ni dispongan de DNI o NIE también pueden realizar la matrícula en el propio centro educativo mediante cita previa. En el día de ayer fuero 448 las personas las que optaron por el método presencial para formalizar la inscripción de cara al curso 2020/2021.

Según se indica desde la Conselleria de Educación el sistema telemático está funcionando sin problemas y "ha venido para quedarse". Las AMPA de diferentes municipios de la provincia de Alicante consultadas por INFORMACIÓN también indicaron ayer que no se habían producido problemas en el acceso a la web. Una página muy intuitiva que no se colapsó en su primer día de actividad. No obstante algunas familias sí se quejaron de un cierto retraso en la recepción del correo electrónico donde Educación aporta la clave para acceder al sistema.

Cabe recordar que el proceso se mantendrá abierto hasta el próximo 16 de junio. La Conselleria de Educación ha habilitado una página web (www.telematricula.es) para realizar la admisión escolar telemática. En esta misma web se podrá realizar, del 17 al 25 de junio, la inscripción para el resto de niveles educativos.

Las familias únicamente necesitan tener a mano el DNI o NIE para obtener la clave de admisión necesaria para hacer esta tramitación que se hará, mayoritariamente, a través de Internet. Este procedimiento es importante para aquellas familias que escolarizan por primera vez a hijos e hijas en aulas de 2 años y en Infantil de 3 años, así como para aquellos estudiantes que inician un ciclo formativo de FP o quieren cursar 1º de Bachillerato.

Para comenzar el proceso de inscripción hay que obtener una clave de admisión a través de una ventana específica de la web, donde se pide el número de DNI del padre, madre o tutor legal solicitante, el número de apoyo IDESP (código de 9 letras y números que hay en el DNI), la fecha de nacimiento de la persona solicitante, la aceptación de comprobación del Ministerio del Interior y una dirección de correo electrónico. La ciudadanía extranjera, que no tiene DNI, debe cumplimetar los mismos datos pero con su NIE.