El PP respalda a los regantes de Aspe y pide ampliar el plazo para pagar la reparación de los caminos

El Partido Popular ha manifestado su "total apoyo" a la petición que la Comunidad de Regantes "Virgen de la Nieves" realizó al Ayuntamiento el pasado 12 de mayo mediante la presentación de un escrito en el que textualmente solicitaba "ampliar hasta 20 años el periodo de aplazamiento o fraccionamiento del pago de ingresos de derecho público para Corporaciones de Derecho Público, como es el caso de la Comunidad de Regantes "Virgen de la Nieves", así como para asociaciones locales sin ánimo de lucro".

Desde el Partido Popular justifican su postura basándose en el hecho de que "durante los últimos años no hemos dejado de exigir al equipo de gobierno formado por PSOE y EU la necesidad de llegar a acuerdos con la Comunidad de Regantes con el objeto de evitar que la deuda contraída con el Ayuntamiento resultante de la ejecución subsidiaria de las obras de reparación de los caminos afectados por la instalación del riego localizado resultara inasumible para los regantes. Han sido numerosas las ocasiones en las que nos hemos pronunciado en contra de las ejecuciones subsidiarias si no había un acuerdo de por medio así como de recurrir a la vía judicial como medida para forzar el pago de las obras" afirma el presidente Popular Sergio Puerto, quien añade que "estamos de acuerdo en que era necesario reparar los caminos y que los costes debían ser asumidos por la Comunidad de Regantes, algo que no estaba reñido con alcanzar acuerdos o convenios que resultaran beneficiosos para ambas partes, sin embargo, durante los últimos seis años tanto PSOE como EU prefirieron ir con las facturas y las demandas por delante".



Pagos exigidos

El Partido Popular sostiene por lo tanto, que la actitud mantenida por el Ayuntamiento durante estos años ha contribuido a que la Comunidad de Regantes pueda tener serias dificultades para hacer frente a los pagos exigidos y más teniendo en cuenta la situación de crisis a la que familias y sectores productivos como la agricultura se van a ver abocados y es por eso que "exige" al gobierno de EU que de una respuesta positiva a la solicitud formulada por los Regantes tras años de hacer oídos sordos a sus peticiones de colaboración.



"Sin partidismos ni personalismos"

Sergio Puerto concluye afirmando que "no es momento de abanderar propuestas partidistas ni de posicionarse a favor o en contra de las mismas en un pleno, se trata de respaldar a los regantes y agricultores ante una situación complicada y eso es lo único que, como siempre, va a apoyar el Partido Popular. Esperamos que el resto de partidos hagan lo mismo", indica por último.