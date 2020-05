Los Moros y Cristianos de Elda de este año, suspendidos

La asamblea de compromisarios de Moros y Cristianos de Elda decidió anoche en asamblea no celebrar este año las fiestas de Moros y Cristianos debido a la pandemia. Aunque en principio cuando se decidió no celebrarlas en junio, la Junta Central de fiestas planteó atrasarlas a octubre, finalmente se ha optado por suspenderlas este año y celebrarlas en junio del año próximo como es habitual y retomar entonces el calendario festero.

COMUNICADO

Queridos feter@s y eldenses en general.

Como ya os habréis informado, a través de los medios de comunicación y redes

sociales, la Junta Central con sus 9 comparsas y la comisión de teatro de la Junta

Central, hemos estado apoyando, a todas aquellas personas que, en estos difíciles

momentos más lo necesitan, haciendo diversas donaciones de material sanitario con el

reparto de 12000 mascarillas en distintos centro de mayores de Elda, Petrer y

Monovar, con donaciones al hospital, policía local y nacional, Cruz Roja y Caritas, a

estas dos últimas además de donaciones de material sanitario, se le han hecho

donaciones económicas para compra de alimentos a familias eldenses con falta de

recursos .

El pasado 23 de marzo, viendo como transcurrían los días y que la evolución del virus

iba empeorando, la Junta Central, las 9 comparsas y el Excmo. Ayuntamiento de Elda

con el alcalde y la concejala de fiestas, tuvo una reunión por videoconferencia, para

tratar y examinar cómo estaba afectando la situación al programa de actos y a

nuestras fiestas convocadas a primeros de junio. Por ello y pensando en el bienestar

de nuestros festeros y del pueblo en general, decidió por unanimidad aplazar nuestros

Moros y Cristianos al mes de octubre entre los días 15 y 19, fecha puesta para no

coincidir con otras fiestas de moros y cristianos de otras localidades.

Durante este tiempo, se ha valorado la situación mes a mes, manteniendo el

aplazamiento al mes de octubre, pero debido a que organizar nuestras fiestas

necesitan preparativos de mucha antelación, y pensando en las comparsas que tienen

Boatos, en la última Junta de Gobierno dia 27 de abril, se decidió mandar un

comunicado fijando como fecha máxima el día 28 de mayo para tomar la decisión del

aplazamiento o suspensión de nuestros moros y cristianos para este año 2020.

No sabemos cómo estará la situación en el mes de octubre, lo que si tenemos claro, es

que nuestras fiestas se deben celebrar tal y como son, Únicas y Autenticas, sin

distanciamientos, sin normas que nos prohíban un límite de aforo, realizarlas con

todas las garantías y sin restar ningún acto, al dia de hoy no tenemos ninguna garantía

que podamos realizar nuestra fiesta con estos criterios, en nuestras valoraciones

también se ha tenido en cuenta la grave crisis laboral y económica creada.

Somos conscientes, del mal estar creado en redes sociales y en ciertas personas, pero

en ningún momento, esta ha sido la intención de la Junta de Gobierno y por ello no

somos irresponsables, irrespetuosos o merecedores de insultos vertidos contra

nosotros. Pensamos que el tener fechas de nuestras fiestas, estábamos dando

expectativas de que todo mejorará, que, tras más de 2 meses de confinamiento, crisis

sanitaria, económica, la pérdida de seres queridos, debemos ser positivos, pero NO por

la celebración de nuestras fiestas, si no, por querer llenar los corazones con alegría y

esperanza de que todo lo bueno aún está por llegar.

En la noche de ayer se llevó a cabo la asamblea de compromisarios de nuestras fiestas,

todos ellos han votado telemáticamente y la junta de gobierno mediante una

videoconferencia, la decisión adoptada casi por una forma unánime, fue de aplazar las

fiestas a junio del 2021, retomando el año festero, en la fecha donde se declaró el

estado de alarma, con la excepción, de SI celebrar la media fiesta con las

modificaciones que la junta de gobierno estime oportunas, de estos cambios daremos

información en próximas fechas.

Queremos agradecer la comprensión y el apoyo de todos los festeros y de nuestra

ciudad en esta difícil decisión, y tened seguro que seguiremos trabajando y

organizando nuestras próximas fiestas, eso sí, mejores y más emotivas, acordándonos

de los que ya no están con nosotros, pensando que cuando volvamos a juntarnos,

disfrutaremos intensamente junto a nuestro querido San Antón, del pasodoble Idella,

de los Alardos, desfiles, sedes, cuartelillos..., para que Elda y sus calles vuelvan a

llenarse de Mil Colores.

En los próximos días se hubiesen celebrado nuestras fiestas, y desde la Junta Central os

hacemos un llamamiento a la prudencia, que respetemos las medidas establecidas por

las autoridades en esta desescalada.

Mientras tanto, cuidaros mucho, y transmitiros nuestro deseo de volver a vernos y

juntarnos pronto.

¡VIVA ELDA, VIVA NUESTROS MOROS Y CRISTIANOS Y VIVA SAN ANTÓN!