La atención en los consultorios auxiliares del Vinalopó se deriva a los centros de salud

La atención a pacientes en los consultorios auxiliares del Departamento de Salud de Elda (Alto y Medio Vinalopó) queda centralizada, desde este jueves 26 de marzo, en el centro de salud de la zona básica de salud de la siguiente manera:

- Consultorios auxiliares de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada, en CENTRO DE SALUD DE BIAR

- Consultorio Auxiliar de La Algueña, en CENTRO DE SALUD DE PINOSO

- Consultorio Auxiliar de La Romana, en CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE NOVELDA

- Consultorio Auxiliar de Casas del Señor-Xinorlet, en CENTRO DE SALUD DE MONÓVAR

- Consultorio Auxiliar de Salinas, en CENTRO DE SALUD DE SAX

- Consultorio Auxiliar de La Encina, en CENTRO DE SALUD VILLENA II

Asimismo se recuerda que están suspendidas todas las citas programadas de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda, tanto médicas como de enfermería. Hay que esperar la llamada de los profesionales en relación al seguimiento de cada patología.



Consejos y recomendaciones

Se aconseja evitar acudir al Centro de Salud o al Punto de Atención Continuada si no necesita atención médica o enfermera inmediata. También se ruega que no soliciten cita presencial por internet y utilicen la cita telefónica.

Si se necesita atención que no puede esperar hay que llamar antes por teléfono y exponer el motivo de la consulta.

Si se debe acudir tras ser valorado telefónicamente hay que acudir sin compañía y permanecer en el centro el menor tiempo posible.

Si se precisa realizar algún trámite, se debe solicitar cita telefónica, no presencial con su médico.

Al llegar al centro hay que indicar qué necesita y se le indicará dónde debe ir. Se atenderá a los usuarios según presenten patología respiratoria o no respiratoria, estableciendo lugares diferenciados.

Es necesario mantener una distancia de seguridad con otros pacientes y con los profesionales.

El teléfono para casos de dudas sobre el coronavirus es el 900 300 555 y también se pueden realizar los autotest que se encuentran en la página web www.san.gva.es y en la app GVASalut