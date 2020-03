La Policía desmiente el bulo sobre la obligación de cerrar las empresas de Elda y Petrer

La Policía Local de Petrer ha puesto en conocimiento de toda la ciudadanía que no existe ninguna restricción para ir a trabajar este lunes 23 de marzo. Es un mensaje extrapolable también a la vecina localidad de Elda.

"Es decir, toda la industria sigue activa como hasta ahora. Lo que sí se van a girar los agentes de la Policía Local de Petrer son inspecciones para comprobar los aforos, con el fin de que se cumplan las normas de seguridad en cuanto a la distancia mínima entre trabajadores y trabajadoras". Así se indica textualmente en un mensaje de la jefatura.

Por tanto, las informaciones que se han difundido por Elda y Petrer, en un audio de voz de WhatsApp, son un bulo que no se ajusta a la realidad. Fuentes oficiales también han confirmado a este diario que no es cierto que desde la Policía Nacional de Elda-Petrer se vayan a enviar este lunes patrullas a los polígonos para advertir, a todas las empresas que no estén produciendo artículos de primera necesidad, que tendrán que cerrar sus puertas el próximo miércoles.